ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР

Создание картин , иллюстраций .

дизайн книг , логотипов , визиток , дисков

роспись стен .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОБРАЗОВАНИЕ:

~ магистрант по специальности -графика

~ закончил художественную школу и студию при Доме Художника ,ходил на курсы по

живописи и рисунку к известному преподавателю -Ан.Твердому

~ профессионально рисую

~ очень хорошо владею PHOTOSHOP-ом, попутно осваиваю COREL, COREL PAINT,Adobe

Illustrator, QuarkXPress.

~ фотографирую ( ходил на курсы, общался с проф. фотографами ,изучал курс в КПИ

"Фотографика")

~ принимал участие в разных выставках ( в основном в КПИ,Дарницком дворце культуры,

конкурсах, делал личные выставки )

РАБОТА:

~ короткое время работал дизайнером в Лукьяновском монастыре (цвето-коррекция

,обрабатывал иконы в фотошопе )

~ работал фотографом у скульптора Николая Знобы ( автор "Мамая с конем" на пл.

Независимости )

~ художником в научно-популярном журнале "Искатель"-рисовал иллюстрации

~ в данный момент являюсь главным художником и дизайнером журнала "Страна Знаний"

ЦЕЛИ:

~ в основном стараюсь подбирать такую работу , которая меня бы развивала , оттачивала мою

технику