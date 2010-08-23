Создание картин , иллюстраций .
дизайн книг , логотипов , визиток , дисков
роспись стен .
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ОБРАЗОВАНИЕ:
~ магистрант по специальности -графика
~ закончил художественную школу и студию при Доме Художника ,ходил на курсы по
живописи и рисунку к известному преподавателю -Ан.Твердому
~ профессионально рисую
~ очень хорошо владею PHOTOSHOP-ом, попутно осваиваю COREL, COREL PAINT,Adobe
Illustrator, QuarkXPress.
~ фотографирую ( ходил на курсы, общался с проф. фотографами ,изучал курс в КПИ
"Фотографика")
~ принимал участие в разных выставках ( в основном в КПИ,Дарницком дворце культуры,
конкурсах, делал личные выставки )
РАБОТА:
~ короткое время работал дизайнером в Лукьяновском монастыре (цвето-коррекция
,обрабатывал иконы в фотошопе )
~ работал фотографом у скульптора Николая Знобы ( автор "Мамая с конем" на пл.
Независимости )
~ художником в научно-популярном журнале "Искатель"-рисовал иллюстрации
~ в данный момент являюсь главным художником и дизайнером журнала "Страна Знаний"
ЦЕЛИ:
~ в основном стараюсь подбирать такую работу , которая меня бы развивала , оттачивала мою
технику
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