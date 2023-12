WEB-Developer: HTML | CSS | JS | JQUERY | PHP | MYSQL | WORDPRESS | OPENCART

I am a midlle level web developer with 4 years of experience. Previously, he worked for 3 years in a company that made custom web applications. But due to moving to another city, I decided to try freelancing. I have experience building front-end (next.js) and back-end (node.js) in JS. Also I can write pure JS and php code. I know how to handle databases, have experience in using MySQL and phpmyadmin.

Я веб-разработчик уровня midlle, с 4х летним опытом. Раньше работал 3 года в компании, которая делала веб приложения на заказ. Но из-за переезда в другой город, я решил попробовать фриланс. У меня есть опыт по созданию front-end (next.js) и back-end(node.js) на JS. Также я могу писать код на чистом JS и php. Умею обращаться с базами данных, есть опыт в использовании MySQL и phpmyadmin.

I will be glad to work with you

Буду рад с вами работать

我會很高興和你一起工作

Ich freue mich, mit Ihnen zu arbeiten

Estaré encantado de trabajar contigo