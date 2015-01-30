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Мушег Гарукян mush

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
График-дизайнер

ГАРУКЯНМУШЕГ ГЕНРИКОВИЧ ТЕЛЕФОН И АДРЕС:

+374 77 814 900 (моб.), ул. Кери 58, кв. 18; Ереван0033, Армения 

ЦЕЛЬ: Претендую на удаленную работу дизайнера-графика,  с полной занятостью

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24. Авг. 1974г.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Ереван, Армения

ГРАЖДАНСТВО: Республика Армения

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Женат

ОБРАЗОВАНИЕ:1991-1998: Ереванская Государственная ХудожественнаяАкадемия(старое название: Ереванский Гос. Художественно-театральный Институт);Факультет: Графика

Специальность: Художник-график

1998-2000СЛУЖБА В РЯДАХ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Служба по специальности: Дизайнер-верстальшик в газете “АЙ ЗИНВОР”(“АРМЯНСКИЙ СОЛДАТ”) Орган Министерства Обороны Республики Армения.

ОПЫТ РАБОТЫ:2014-наст. вр.

MUSHO PRODUCTION  LLC

Должность: Учредитель, арт-директор2008-2014

STATUSHOLDING

Должность: Глава анимационного отдела2004-2007

SIGMA TV

Должность: Арт директор2001-2004

GRAPHITE UNIVERSAL

Должность: Арт директор2000-2001

Ассоциация Нушикян

Должность: Дизайнер-график1997-1998

Рекламное Агентство “ДЭВ”

Должность: Дизайнер-график1992-1996

Еженедельник “БРАВО”

Должность: Старший дизайнерДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Иностранные языки: Армянский, Русский, Английский

Владениекомпьютером:Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffects;CorelDraw, Quark Xpress, Power Point, Word, Excell.Платформы: MAC, PC 