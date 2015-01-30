ГАРУКЯНМУШЕГ ГЕНРИКОВИЧ ТЕЛЕФОН И АДРЕС:
+374 77 814 900 (моб.), ул. Кери 58, кв. 18; Ереван0033, Армения
ЦЕЛЬ: Претендую на удаленную работу дизайнера-графика, с полной занятостью
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24. Авг. 1974г.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Ереван, Армения
ГРАЖДАНСТВО: Республика Армения
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Женат
ОБРАЗОВАНИЕ:1991-1998: Ереванская Государственная ХудожественнаяАкадемия(старое название: Ереванский Гос. Художественно-театральный Институт);Факультет: Графика
Специальность: Художник-график
1998-2000СЛУЖБА В РЯДАХ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Служба по специальности: Дизайнер-верстальшик в газете “АЙ ЗИНВОР”(“АРМЯНСКИЙ СОЛДАТ”) Орган Министерства Обороны Республики Армения.
ОПЫТ РАБОТЫ:2014-наст. вр.
MUSHO PRODUCTION LLC
Должность: Учредитель, арт-директор2008-2014
STATUSHOLDING
Должность: Глава анимационного отдела2004-2007
SIGMA TV
Должность: Арт директор2001-2004
GRAPHITE UNIVERSAL
Должность: Арт директор2000-2001
Ассоциация Нушикян
Должность: Дизайнер-график1997-1998
Рекламное Агентство “ДЭВ”
Должность: Дизайнер-график1992-1996
Еженедельник “БРАВО”
Должность: Старший дизайнерДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Иностранные языки: Армянский, Русский, Английский
Владениекомпьютером:Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffects;CorelDraw, Quark Xpress, Power Point, Word, Excell.Платформы: MAC, PC