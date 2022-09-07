🎯👨‍💻Комплексный маркетинг для малого, среднего, большого бизнеса. Создание сайтов / SEO / SMM / Google Ads and Fb Ads

- ﻿Главной целью меня на www.weblancer.net найти заказчика, которому я смогу принести помощь в бизнес и внести новизну в маркетинг

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👋Вітаю всіх!

- Хто шукає маркетинг просування та міцну співпрацю! Я займаюсь маркетингом близько 1,5 року. Вже здобув ключові навички та вміння у цій сфері. Від дизайну сайту до 100% конверсії. Так, це було досить важко, але це того варто. Або, наприклад сайту з битими силками, котрі не давали сайту піднятись по позиції. До кожної задачі, ставлюсь відповідально. Дуже подобається довіряти людям, котрі готові розв'язувати проблеми до останнього.

﻿Про мене

Молодий ентузіаст та маркетолог Богдан. Народився в місті Шостка, Сумська область. Мені 18 років. Студент коледжу. Не одружений))) Створюю шлях до успіху. Відчуваю задоволення від того, чим займаюсь. Більше інформації по телефону або відеозв'язку. Вся контактна інформація буде внизу 

魯Навички

⭐SEO оптимізація (4 / 5) оцінка

⭐Google Ads (3,9 / 5) оцінка

⭐Розробка сайтів (3,8 / 5) оцінка

⭐Tik Tok реклама (4 / 5) оцінка

⭐Figma (3,9 / 5) оцінка

⭐SMM (4 / 5) оцінка

⭐B2C продажи (4 / 5) оцінка

六‍Пройдені курси

Online курс по Google Shopping, агентства інтернет маркетинга Михаила Клячко

По пошуковій рекламі (навчався і навчаюсь сам, дивлюсь відео уроки на YouTube)

Web Promo Experts (пройшов два курси по SEO оптимізації, сертифікатів не маю)

SMM (навчався всього сам)

YouTube канали Skillbox (сотні курсів по маркетингу)

🤝﻿Услуги та ціни

SMM Instagram(бізнес під ключ) - ?$

SEO на двіжках Wordpress, Joomla, Tilda та інших - ?$

Розробка сайту Wordpress, Joomla, Tilda та інших - ?$

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Налаштування реклами Facebook(різні типи) - ?$

Запуск компаній та контроль за ними - ?$

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Налаштування реклами Google Ads (різні типи) - ?$

Запуск компаній та контроль за ними - ?$

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!!! Каталог послуг буде оновлятися, також займаюсь доробками та переробками по всім цим послугам

⚠️﻿Оплата та акція!

Друзі, з 07.09.2022 року діє унікальна можливість не заплатити або заплатити на ваш розсуд. А чому саме так? Бо я на цій біржі та на фріланс в цілому, вперше. Після успішних проектів та відгуків буде встановлений прайс по адекватним цінам. Звісно з кожним відгуком та специфікою задач, ціни будуть збільшуватися.

👉﻿Умови для замовника

1️⃣ Оцінка виконаного проекту (відгук)

2️⃣ Тестування зробленого проекту

3️⃣ Оплата

4️⃣ Передача проекту

📞Контактна інформація

Телефон: +380680766795 (Богдан)

Telegram: @bogdan_much

Viber: +380680766795 (Богдан)

Gmail: [email protected]

⭐Бонус

Кожен зроблений проект за бажанням замовника корегую, це сайт або якісь правки по рекламі та іншому ( безкоштовно ).

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👋Приветствую всех!

- Кто ищет маркетинг продвижения и крепкое сотрудничество! Я занимаюсь маркетингом около 1,5 лет. Уже получил ключевые навыки и навыки в этой сфере. От дизайна сайта до 100% конверсии. Да, это было довольно тяжело, но это того стоит. Или, например, сайт с битыми силками, которые не давали сайту подняться по позиции. К каждой задаче отношусь ответственно. Очень нравится доверять людям, готовыми решать проблемы до последнего.

﻿Обо мне

Молодой энтузиаст и маркетолог. Родился в городе Шостка, Сумская область. Мне 18 лет. Студент колледжа. Не женат))) Создаю путь к успеху. Не правильный, но добрый. Допускаю ошибки, это правда. Больше информации по телефону или видеосвязи.

魯﻿Навыки

⭐SEO оптимизация (4 / 5) оценка

⭐Google Ads (3,9 / 5) оценка

⭐Разработка сайтов (3,8 / 5) оценка

⭐Tik Tok реклама (4 / 5) оценка

⭐Figma (3,9 / 5) оценка

⭐SMM (4 / 5) оценка

⭐B2C продажи (4 / 5) оценка

六‍﻿Пройденные курсы

Online курс по Google Shopping, агентства интернет маркетинга Михаила Клячко

По поисковой рекламе (учился и учусь сам, смотрю видео уроки на YouTube)

Web Promo Experts (прошел два курса по SEO оптимизации, сертификатов нет)

SMM (учился всему сам)

YouTube каналы Skillbox (сотни курсов по маркетингу)

🤝Услуги и цены

SEO на движках Wordpress, Joomla, Tilda и других - ?$

Разработка сайта Wordpress, Joomla, Tilda и других – ?$

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Настройка рекламы Facebook(различные типы) - ?$Запуск компаний и контроль за ними - ?$

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Настройка рекламы Google Ads (различные типы) - ?$

Запуск компаний и контроль за ними - ?$

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!!! Каталог услуг будет обновляться, также занимаюсь доделками и переделками по всем этим услугам

⚠️﻿Оплата и акция!

Друзья, с 07.09.2022 года действует уникальная возможность не заплатить или заплатить по вашему усмотрению. А почему так? Потому что я на этой бирже и на фриланс в целом впервые. После успешных проектов и отзывов будет установлен прайс по адекватным ценам. Конечно, с каждым отзывом и спецификой задач цены будут увеличиваться.

﻿👉Условия для заказчика

1️⃣ Оценка выполненного проекта (отзыв)

2️⃣ Тестирование выполненного проекта

3️⃣ Оплата

4️⃣ Передача проекта

📞Контактная информация

Телефон: +380680766795 (Богдан)

Telegram: @bogdan_much

Viber: +380680766795 (Богдан)

Gmail: [email protected]

⭐Бонус

Каждый сделанный проект по желанию заказчика корректирую, это сайт или какие-то правки по рекламе и другому (бесплатно).