Александр Мухин mushkin199008mushkin199008
Здравствуйте, если вам нужна красочная иллюстрация хорошего качества в соответствии с вашими индивидуальными задачами, я могу предложить вам свои услуги.
Всегда выкладываюсь на максимум и в сжатые сроки.
Также рисую портреты и концепт-арт.
Возможны так же и другие варианты, с радостью рассмотрю все предложенные варианты.
Моя профессия:
Графика и дизайн – с 2017 по текущий момент.
навыки в профессии:
1. Рисунки и иллюстрации:
2. портреты + карикатуры,
3. дизайн моделей
4. книги и альбомы
5. футболки и мерч.
Образование:
Название: Детская школа изобразительных искусств имени В.А. Домарада
Адрес: Республика Беларусь, г. Бобруйск Ульяновская улица, 41А
Индекс – 213810
Срок обучения – 4 года.
Окончание – 2003 – сорян, забыл дату окончания обучения :-)
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