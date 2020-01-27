Иллюстратор-фрилансер

Здравствуйте, если вам нужна красочная иллюстрация хорошего качества в соответствии с вашими индивидуальными задачами, я могу предложить вам свои услуги.

Всегда выкладываюсь на максимум и в сжатые сроки.

Также рисую портреты и концепт-арт.

Возможны так же и другие варианты, с радостью рассмотрю все предложенные варианты.

Моя профессия:

Графика и дизайн – с 2017 по текущий момент.

навыки в профессии:

1. Рисунки и иллюстрации:

2. портреты + карикатуры,

3. дизайн моделей

4. книги и альбомы

5. футболки и мерч.

Образование:

Название: Детская школа изобразительных искусств имени В.А. Домарада

Адрес: Республика Беларусь, г. Бобруйск Ульяновская улица, 41А

Индекс – 213810

Срок обучения – 4 года.

Окончание – 2003 – сорян, забыл дату окончания обучения :-)