mushroom_lady

Сценарист, сатирик, автора рассказов

Сама себе копирайтер. Пишу обо всем, что нравится. Веду канал с историями в Телеграм.

Недавно освоила написание сценариев, больше всего интересуют сценарии мультфильмов (мульт-сериалов) для детей и взрослых и юмористических роликов. Очень люблю английский или другой специфический юмор.

С удовольствием напишу сказку, стих или историю по вашему запросу.

Не ввязываюсь в скучные проекты, не пишу продающие тексты (если вы до сих пор верите, что они существуют - мне жаль).

Буду рада сотрудничать с креативной командой