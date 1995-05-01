Композитор, звукорежиссёр, диктор, актёр озвучивания персонажей, вокалист.

ГЛАВНОЕ:

Я также ищу и ПОСТОЯННУЮ работу. ОЧЕНЬ серьёзную работу.

Мои СУПЕРприоритеты:

1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ - в качестве композитора, звукорежиссёра, ведущего телеэфира, диктора, актёра и т. д.

2. КИНО - в качестве композитора, звукорежиссёра.

3. РАДИО

Вы не пожалеете.

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Резюме:

Г. Санкт-Петербург Телефон: +7 (911) 245-00-65

Электронная почта: [email protected]

Ворошилов Даниил Анатольевич (Данила-мастер Ворошилов)

Сведения о себе

Год и место рождения: 9 ноября 1977 года, г.Пермь

Национальность: русский

Семейное положение: женат, дочери 7 лет.

Образование

Высшее

09/1996 по 05/2000

г.Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств имени Н.К. Крупской.

Факультет культурологии.

Специальность: менеджмент в социальной сфере.

Специализация: туризм.

Квалификация, присвоенная по окончании учебного заведения:

менеджер по специальности: «Менеджмент в социальной сфере»

09/1995 по 05/1996

г.Минск

Белорусский Государственный Университет Культуры.

Факультет культурологии. Специальность: менеджмент в социальной сфере.

Студент.

(переведён в Санкт-Петербург)

Среднее специальное

09/1984 по 05/1995

г.Минск

Средний Специальный Музыкальный Лицей при Белорусской Государственной Консерватории.

Отделение хорового дирижирования. Специальность: хоровое дирижирование. (11 классов)

Квалификация, присвоенная по окончании учебного заведения: дирижёр хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио.

Профессиональный опыт

11/2003 по настоящее время

г.Санкт-Петербург

Студия «Леста» www.lesta.ru

(кинореклама; видеореклама; постпродакшн; компьютерные игры; анимация; графика, арт, спецэффекты; звук и музыка)

Должность: композитор-звукорежиссер-диктор

Обязанности:

► создание оригинальной музыки для кино и телефильмов, телевизионных рекламных роликов, компьютерных игр, презентаций, документальных фильмов и прочих проектов и программ;

► аранжировка музыки в любых стилях (от классики до hard&heavy);

► работа в качестве диктора, вокалиста, актёра (ТВ реклама и озвучивание компьютерных игр);

► запись актёров, вокалистов и дикторов (в том числе синхронная);

► редактирование звукового материала с учётом различных задач: увеличение/уменьшение времени звучания, устранение «фона», очистка от щелчков и шумов, обогащение уже имеющейся фонограммы и т.п.;

► запись уникальных звуков для их последующего использования в озвучивании различных продуктов студии;

► сведение собственного и стороннего музыкального материала (музыкальные композиции+ интершумы+диктор, клипы+спецэффекты, переозвучивание с новым текстом и наоборот, добавление звуков и звуковых эффектов и т.д.);

► запись «живых» инструментов, а так же запись музыкальных коллективов на других, специализированных студиях; редактирование, обработка и сведение записанного материала;

► разработка слоганов и джинглов под них, написание сценариев;

► консультации по вопросам целесообразности использования того или иного музыкально-звукового материала, а так же по общим вопросам, так или иначе связанным со звуком и музыкой.

► организационно-координаторская работа на съёмочной площадке (робота с «массовкой») и во время проведения кастингов в студии.

03/2003 по 11/2003

г.Санкт-Петербург

Ладожский вокзал

Должность: инженер КСИАСВ (комплексная сигнально-информационная автоматизированная система вокзала)

Обязанности:

► контроль работы всех электронных табло, информационных точек, указателей и часов вокзала;

► периодическая проверка информации, отображаемой на табло. Корректировка информации, при нахождении в ней ошибок;

► наблюдение за различными зонами вокзала с помощью поворотных видеокамер;

► оповещение специальных служб (милиция; пожарная охрана; медицинская часть; служба эскалаторов; служба уборки вокзала) о происшествиях и обстановке;

► обход всей территории вокзала, прямой визуальный контроль оборудования; по окончании обхода – доклад дежурному по вокзалу об исправности / неисправности оборудования, а также об обстановке в целом;

► проверка, корректировка и, в случае необходимости, синхронизация времени на всех часах вокзала с показаниями главной часовой станции;

► техническая поддержка оборудования кассиров, диктора-информатора и других работников вокзала (компьютеры, принтеры, микрофоны, телефоны внутренней связи и прочее).

12/2000 по 12/2001

г.Боровичи

Служба в рядах Российских вооружённых сил

Звание: рядовой

Должность: старший топогеодезист

04/1998 по 09/1998

г.Санкт-Петербург

Казино «Премьер» (Невский пр. 47)

Окончание школы крупье (2-х месячные курсы), успешная сдача экзамена и получение работы в одном из лучших казино Санкт-Петербурга.

Должность: крупье

Обязанности:

► ведение игры за столами: «Американский покер», «Блек Джек» и «Американская рулетка»;

► пояснение правил игрокам;

► обмен и приём денег;

► выдача жетонов и чипов.

Дополнительные сведения

● водительские права: категория «В»;

● загранпаспорт: действующий загранпаспорт;

● знание иностранных языков: английский (базовый уровень), белорусский (свободно);

● владение компьютером: отлично (в том числе и аппаратной его частью – «железом»);

● знание компьютерных программ:

► офисные: MS Word; Excel; Outlook; the Bat; Nero Burning Rom; ICQ; Internet explorer.

► звуковые: Sound Forge; Cool Edit Pro; все версии Nuendo / Cubase; Cakewalk; Pro Tools; Gigastudio; Halion; CDXtract, а также большое количество подключаемых модулей: plug-ins (виртуальных синтезаторов и музыкальных инструментов VSTi, процессоров эффектов и т.п.);

► монтажные: DPS Velocity;

► графические: Corel Draw; Adobe Photoshop; ACDSee; XnWiev; Acrobat Reader;

● владение музыкальными инструментами: фортепиано.

● владение голосом: хорошая дикция, тембр – баритон.

Эстрадный вокал / клавиши – стиль «поп-рок». Концертный опыт 6 лет.

Большая практика выступлений в хорах и вокальных ансамблях. Пение в профессиональных церковных хорах (оплачиваемая работа). Многочисленные поездки с гастролями по странам ближнего зарубежья и Европы.

Личные качества

● коммуникабельность;

● инициативность;

● чувство юмора;

● творческий подход к работе, креативность;

● умение быстро принимать решения;

● ответственность (а также умение брать ответственность на себя);

● нацеленность на конечный результат;

● исполнительность;

● пунктуальность;

● стрессоустойчивость.

Цель

Получить интересную творческую работу, заказ на написание музыки.

Зарплатные ожидания

От 35.000 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Работы

УДОБНОЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО: http://freelance.ru/users/music-maker/

В активе более 100 различных работ для телевидения (оригинальная музыка и звуки)

Также, в некоторых роликах звучит и мой голос (дикторский текст или актёрская озвучка персонажей).

Отмечу, пожалуй, только самые известные брэнды и торговые марки, с которыми приходилось работать.

Ролики для телевидения:

● Мариинский театр: запись себя в роли диктора + сведение (около 250-ти роликов хронометражем 10 - 15 секунд);

● Пивоваренная компания «Балтика»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Пивоваренная компания «Efes Pilsener» (пиво «Белый медведь»); запись диктора + sfx + сведение

● Концерн «HENKEL»: оригинальная музыка + sfx + сведение

● Производитель автомобильных багажников, фирма «THULE»; запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «Chupa-Chups» (Испания): запись себя в роли диктора, актёра + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Группа компаний «TOTO»: оригинальная музыка + запись актёров + запись себя в роли диктора + sfx + сведение

● Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Просто»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «МТС»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «Мегафон»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «Евросеть»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Сети кинотеатров «Кронверк синема» и «Новый рубеж» (5.1 озвучка фирменной заставки перед сеансом): оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «Орими трэйд» - чай «Принцесса Нури», «Ява» и т.д. Кофе «Жокей»: вокал + запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Производитель соков «Долька»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Паевые фонды «КИТ»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Страховая компания «Прогресс Нева»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Сеть игровых залов «Вулкан удачи»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Компания «Северо-западный телеком»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Производитель ультразвуковых стиральных машинок «Ультратон», компания «Невотон»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● ЦКБ морской техники «Рубин»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение

● Сеть магазинов «Яшма Золото»: запись себя в роли диктора, актёра, мужского хора + оригинальная музыка + sfx + сведение

И т.д.

Музыка и звук для кино:

● Художественный фильм «РАТАТУЙ» - кинокомпания «Глагол фильм» 2006 год.

Синхронная запись актёров, озвучка сцен, работа над звуковыми спецэффектами. Конечное сведение звукового трека картины. http://www.kinoros.ru/db/movies/1374/crew.html

● Художественный фильм «САЙД СТЕП» - кинокомпания «Пирамида» 2007 год.

Написание музыки (46 мин. ровно) http://pyramidfilm.ru/projectview.php?id=26

● Художественный фильм «ПАДАЙ, ТЫ УБИТ !» - в производстве. Работа над музыкой закончена.

Написание музыки (52 мин. 40 сек.)

Видеоклипы:

● А. Данилко (Верка Сердючка) на песню «Бери всё!»: спецэффекты + конечное сведение звуковой дорожки клипа. Режиссёр: Александр Игудин. http://video.oboz.ua/movie.php?aWQ9MTg2OSZ2dD0w

Компьютерные игры:

● «Aggression: Europe 1914» - только спецэффекты и звук.

Сайт игры: http://www.aggression.ru

● «Pacific Storm» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты, а также дикторский текст.

Сайт игры: http://pacificstorm.net/news.htm

● «Pacific Storm. Allies» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты, а также дикторский текст.

Сайт игры: http://pacificstorm.net/news.htm

Разработчик: студия «Леста» Издатель: компания «Бука»

● «9 рота» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты. Озвучка персонажей игры.

Разработчик: студия «Леста» Издатель: компания «Новый диск»

Сайт игры: http://www.9rota-game.ru

● Казуальная игра «Time Machine» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты.

Разработчик: студия «Леста»

Сайт для скачивания игры: http://games.mail.ru/shareware/212 (размер файла: 49.7 Мбайт)