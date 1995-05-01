Данила-Мастер Ворошилов music-makermusic-maker
ГЛАВНОЕ:
Я также ищу и ПОСТОЯННУЮ работу. ОЧЕНЬ серьёзную работу.
Мои СУПЕРприоритеты:
1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ - в качестве композитора, звукорежиссёра, ведущего телеэфира, диктора, актёра и т. д.
2. КИНО - в качестве композитора, звукорежиссёра.
3. РАДИО
Вы не пожалеете.
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Резюме:
Г. Санкт-Петербург Телефон: +7 (911) 245-00-65
Электронная почта: [email protected]
Ворошилов Даниил Анатольевич (Данила-мастер Ворошилов)
Сведения о себе
Год и место рождения: 9 ноября 1977 года, г.Пермь
Национальность: русский
Семейное положение: женат, дочери 7 лет.
Образование
Высшее
09/1996 по 05/2000
г.Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств имени Н.К. Крупской.
Факультет культурологии.
Специальность: менеджмент в социальной сфере.
Специализация: туризм.
Квалификация, присвоенная по окончании учебного заведения:
менеджер по специальности: «Менеджмент в социальной сфере»
09/1995 по 05/1996
г.Минск
Белорусский Государственный Университет Культуры.
Факультет культурологии. Специальность: менеджмент в социальной сфере.
Студент.
(переведён в Санкт-Петербург)
Среднее специальное
09/1984 по 05/1995
г.Минск
Средний Специальный Музыкальный Лицей при Белорусской Государственной Консерватории.
Отделение хорового дирижирования. Специальность: хоровое дирижирование. (11 классов)
Квалификация, присвоенная по окончании учебного заведения: дирижёр хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио.
Профессиональный опыт
11/2003 по настоящее время
г.Санкт-Петербург
Студия «Леста» www.lesta.ru
(кинореклама; видеореклама; постпродакшн; компьютерные игры; анимация; графика, арт, спецэффекты; звук и музыка)
Должность: композитор-звукорежиссер-диктор
Обязанности:
► создание оригинальной музыки для кино и телефильмов, телевизионных рекламных роликов, компьютерных игр, презентаций, документальных фильмов и прочих проектов и программ;
► аранжировка музыки в любых стилях (от классики до hard&heavy);
► работа в качестве диктора, вокалиста, актёра (ТВ реклама и озвучивание компьютерных игр);
► запись актёров, вокалистов и дикторов (в том числе синхронная);
► редактирование звукового материала с учётом различных задач: увеличение/уменьшение времени звучания, устранение «фона», очистка от щелчков и шумов, обогащение уже имеющейся фонограммы и т.п.;
► запись уникальных звуков для их последующего использования в озвучивании различных продуктов студии;
► сведение собственного и стороннего музыкального материала (музыкальные композиции+ интершумы+диктор, клипы+спецэффекты, переозвучивание с новым текстом и наоборот, добавление звуков и звуковых эффектов и т.д.);
► запись «живых» инструментов, а так же запись музыкальных коллективов на других, специализированных студиях; редактирование, обработка и сведение записанного материала;
► разработка слоганов и джинглов под них, написание сценариев;
► консультации по вопросам целесообразности использования того или иного музыкально-звукового материала, а так же по общим вопросам, так или иначе связанным со звуком и музыкой.
► организационно-координаторская работа на съёмочной площадке (робота с «массовкой») и во время проведения кастингов в студии.
03/2003 по 11/2003
г.Санкт-Петербург
Ладожский вокзал
Должность: инженер КСИАСВ (комплексная сигнально-информационная автоматизированная система вокзала)
Обязанности:
► контроль работы всех электронных табло, информационных точек, указателей и часов вокзала;
► периодическая проверка информации, отображаемой на табло. Корректировка информации, при нахождении в ней ошибок;
► наблюдение за различными зонами вокзала с помощью поворотных видеокамер;
► оповещение специальных служб (милиция; пожарная охрана; медицинская часть; служба эскалаторов; служба уборки вокзала) о происшествиях и обстановке;
► обход всей территории вокзала, прямой визуальный контроль оборудования; по окончании обхода – доклад дежурному по вокзалу об исправности / неисправности оборудования, а также об обстановке в целом;
► проверка, корректировка и, в случае необходимости, синхронизация времени на всех часах вокзала с показаниями главной часовой станции;
► техническая поддержка оборудования кассиров, диктора-информатора и других работников вокзала (компьютеры, принтеры, микрофоны, телефоны внутренней связи и прочее).
12/2000 по 12/2001
г.Боровичи
Служба в рядах Российских вооружённых сил
Звание: рядовой
Должность: старший топогеодезист
04/1998 по 09/1998
г.Санкт-Петербург
Казино «Премьер» (Невский пр. 47)
Окончание школы крупье (2-х месячные курсы), успешная сдача экзамена и получение работы в одном из лучших казино Санкт-Петербурга.
Должность: крупье
Обязанности:
► ведение игры за столами: «Американский покер», «Блек Джек» и «Американская рулетка»;
► пояснение правил игрокам;
► обмен и приём денег;
► выдача жетонов и чипов.
Дополнительные сведения
● водительские права: категория «В»;
● загранпаспорт: действующий загранпаспорт;
● знание иностранных языков: английский (базовый уровень), белорусский (свободно);
● владение компьютером: отлично (в том числе и аппаратной его частью – «железом»);
● знание компьютерных программ:
► офисные: MS Word; Excel; Outlook; the Bat; Nero Burning Rom; ICQ; Internet explorer.
► звуковые: Sound Forge; Cool Edit Pro; все версии Nuendo / Cubase; Cakewalk; Pro Tools; Gigastudio; Halion; CDXtract, а также большое количество подключаемых модулей: plug-ins (виртуальных синтезаторов и музыкальных инструментов VSTi, процессоров эффектов и т.п.);
► монтажные: DPS Velocity;
► графические: Corel Draw; Adobe Photoshop; ACDSee; XnWiev; Acrobat Reader;
● владение музыкальными инструментами: фортепиано.
● владение голосом: хорошая дикция, тембр – баритон.
Эстрадный вокал / клавиши – стиль «поп-рок». Концертный опыт 6 лет.
Большая практика выступлений в хорах и вокальных ансамблях. Пение в профессиональных церковных хорах (оплачиваемая работа). Многочисленные поездки с гастролями по странам ближнего зарубежья и Европы.
Личные качества
● коммуникабельность;
● инициативность;
● чувство юмора;
● творческий подход к работе, креативность;
● умение быстро принимать решения;
● ответственность (а также умение брать ответственность на себя);
● нацеленность на конечный результат;
● исполнительность;
● пунктуальность;
● стрессоустойчивость.
Цель
Получить интересную творческую работу, заказ на написание музыки.
Зарплатные ожидания
От 35.000 руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Работы
УДОБНОЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО: http://freelance.ru/users/music-maker/
В активе более 100 различных работ для телевидения (оригинальная музыка и звуки)
Также, в некоторых роликах звучит и мой голос (дикторский текст или актёрская озвучка персонажей).
Отмечу, пожалуй, только самые известные брэнды и торговые марки, с которыми приходилось работать.
Ролики для телевидения:
● Мариинский театр: запись себя в роли диктора + сведение (около 250-ти роликов хронометражем 10 - 15 секунд);
● Пивоваренная компания «Балтика»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Пивоваренная компания «Efes Pilsener» (пиво «Белый медведь»); запись диктора + sfx + сведение
● Концерн «HENKEL»: оригинальная музыка + sfx + сведение
● Производитель автомобильных багажников, фирма «THULE»; запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «Chupa-Chups» (Испания): запись себя в роли диктора, актёра + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Группа компаний «TOTO»: оригинальная музыка + запись актёров + запись себя в роли диктора + sfx + сведение
● Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Просто»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «МТС»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «Мегафон»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «Евросеть»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Сети кинотеатров «Кронверк синема» и «Новый рубеж» (5.1 озвучка фирменной заставки перед сеансом): оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «Орими трэйд» - чай «Принцесса Нури», «Ява» и т.д. Кофе «Жокей»: вокал + запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Производитель соков «Долька»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Паевые фонды «КИТ»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Страховая компания «Прогресс Нева»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Сеть игровых залов «Вулкан удачи»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Компания «Северо-западный телеком»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Производитель ультразвуковых стиральных машинок «Ультратон», компания «Невотон»: запись себя в роли диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● ЦКБ морской техники «Рубин»: запись диктора + оригинальная музыка + sfx + сведение
● Сеть магазинов «Яшма Золото»: запись себя в роли диктора, актёра, мужского хора + оригинальная музыка + sfx + сведение
И т.д.
Музыка и звук для кино:
● Художественный фильм «РАТАТУЙ» - кинокомпания «Глагол фильм» 2006 год.
Синхронная запись актёров, озвучка сцен, работа над звуковыми спецэффектами. Конечное сведение звукового трека картины. http://www.kinoros.ru/db/movies/1374/crew.html
● Художественный фильм «САЙД СТЕП» - кинокомпания «Пирамида» 2007 год.
Написание музыки (46 мин. ровно) http://pyramidfilm.ru/projectview.php?id=26
● Художественный фильм «ПАДАЙ, ТЫ УБИТ !» - в производстве. Работа над музыкой закончена.
Написание музыки (52 мин. 40 сек.)
Видеоклипы:
● А. Данилко (Верка Сердючка) на песню «Бери всё!»: спецэффекты + конечное сведение звуковой дорожки клипа. Режиссёр: Александр Игудин. http://video.oboz.ua/movie.php?aWQ9MTg2OSZ2dD0w
Компьютерные игры:
● «Aggression: Europe 1914» - только спецэффекты и звук.
Сайт игры: http://www.aggression.ru
● «Pacific Storm» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты, а также дикторский текст.
Сайт игры: http://pacificstorm.net/news.htm
● «Pacific Storm. Allies» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты, а также дикторский текст.
Сайт игры: http://pacificstorm.net/news.htm
Разработчик: студия «Леста» Издатель: компания «Бука»
● «9 рота» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты. Озвучка персонажей игры.
Разработчик: студия «Леста» Издатель: компания «Новый диск»
Сайт игры: http://www.9rota-game.ru
● Казуальная игра «Time Machine» - все музыкальные треки, звуки и спецэффекты.
Разработчик: студия «Леста»
Сайт для скачивания игры: http://games.mail.ru/shareware/212 (размер файла: 49.7 Мбайт)
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