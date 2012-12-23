Я Скударнов Виктор Петрович, родился 18 сентября 1954 года. Проживаю в Киеве. Cвязаться со мной можно посредством: e-mail [email protected], ICQ 392-719-971 или Skype rodnik57.

Стремясь освоить профессию копирайтера, около полугода изучал теоретические основы специальности и вот уже полтора года пишу на заказ статьи различной тематики. В основном это рерайтинг и SEO-копирайтинг. Успешно выполнил более сотни заказов. Зарегистрирован на free-lance.ru, smart-copywriting.com и texthunter.net.

Имею высшее образование. Окончил Киевский политехнический институт

по специальности инженер-электрик. Два года служил в армии в Приморском крае, в звании инженера-лейтенанта. Руководил ремонтной службой при радиолокационной установке. Затем, работая в Киеве и области, приобрел опыт инженера-электронщика и инженера-электромеханика.

Свой первый компьютер сделал своими руками еще в 1995 году, по документации Киевского института кибернетики. Пользуюсь различными сервисными программами: Word, Evernote, Snagit, ACDSee, ASISDIC, Etxt Антиплагиат, Advego Plagiatus и др. Свободно владею русским и украинским языками. Имею базовые знания английского языка. Перевожу со словарем, в том числе on line.

Веду свой блог на платформе Livejournal. Блог посвящен здоровому образу жизни, средствам и системам, способствующим укреплению здоровья. Среди увлечений – садоводство и огородничество. Сейчас я на пенсии но, как профессиональный ремонтник, ремонтирую для себя и своих близких все, что нуждается в ремонте.