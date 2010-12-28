http://www.firstearn.ru/

Специализация: копирайтинг, рерайтинг, подбор и написание тематических статей для сайтов, работа корректором.

май 2010 - октябрь 2010 г. - работа над сайтом: http://www.firstearn.ru/

(копирайтинг, подбор статей, корректировка, помощь в информационном структурировании сайта)

февраль 2010 - апрель 2010 г. - работа рерайтером, основная специализация - корректировка и редактирование статей для сайта алкогольной и наркотической зависимости

(мой почтовый ящик для связи - [email protected])