http://www.firstearn.ru/
Специализация: копирайтинг, рерайтинг, подбор и написание тематических статей для сайтов, работа корректором.
май 2010 - октябрь 2010 г. - работа над сайтом: http://www.firstearn.ru/
(копирайтинг, подбор статей, корректировка, помощь в информационном структурировании сайта)
февраль 2010 - апрель 2010 г. - работа рерайтером, основная специализация - корректировка и редактирование статей для сайта алкогольной и наркотической зависимости
(мой почтовый ящик для связи - [email protected])
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга