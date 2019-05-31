mussatayevv

Мусатаев Рустем mussatayevv

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Починить реализованные функции на php сайте

    Приветствую, мне нужно чтобы вы добавили пару функций на сайт. А именно: 1)Починить функцию отправки обратной связи. 2)Починить отображение гугл карт. 3) Починить добавление комментариев (работает как форма обратной связи, ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Живое фото

    Я скину фото здания, нужно добавить туда анимированное небо, шарики движущиеся красиво, и над зданием надпись "Нам 1 год", примеры я покажу, если вы разбираетесь в этом, задание не сложное. Нужно сделать работу сегодня, за ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Простая программа на Java

    $4

    Написать программу на языке Java, которая загружает все слова из файла и отображает информацию, в каких строках слово находится. Hash map и filereader Например текст в файле notes3.txt :  "Текст — российский драматический триллер ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Java программа

    Написать программу на языке Java, которая загружает все слова из файла и отображает информацию, в каких строках слово находится. Hash map и filereader Например текст в файле notes3.txt : "Текст — российский драматический триллер роман ...

    Java
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать базу данных под существующую ER диаграмму

    Нужно написать базу данных в Oracle SQL Developer, простую демонстративную http://www.postgresqltutorial.com/wp-content/uploads/2018/03/dvd-rental-sample-database-diagram.png  Ссылка на ER диаграмму И также заполнить каждую таблицу(по 5 примеров в каждой таблице)

    SQLWordPress
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать Игру "Морской Бой" на Python

    $20

    Написать Игру "Морской Бой" на Python с примитивным интерфейсом и понятным кодом с комментариями Обязательно!!! В итоге дать мне .exe и .ру файл  Повторяю, работа должна быть ооочень простой, без заморочек

    Python
    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

MrFederal
Алексей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
$4
3 балла
5 лет назад
Простая программа на Java
Java
Заказчик-кидок. Договорились о выполнении проекта, цене. И тут на горизонте появляется свежеиспечённый фрилансер, который, со слов заказчика, предложил написать код в разы дешевле, утверждение исполнителем отменяется. Договорились заново. Передал код на доверительной основе. Оплата? Настало время очумительных историй. Безопасная сделка? Не проходит. Упёрся как одно известное животное с новыми воротами в упрощённую идентификацию кошелька ЯндексДенег, которая никак не проходила, потому что он гражданин другой страны. И почему то ссылается на якобы нахождение в Евросоюзе, где он учится. Оплата переводом на карту другой платёжной системы / банка, на счёт PayPal - якобы не проходит. Да ещё перешёл на нецензурные выражения. Во избежание недоразумений с этим персонажем не работайте. Жаль, тут нельзя поставить нулевую оценку.
Чуть не кинул меня, боже, буду использовать безопасный платеж
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