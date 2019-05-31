mussatayevv

Заказчик-кидок. Договорились о выполнении проекта, цене. И тут на горизонте появляется свежеиспечённый фрилансер, который, со слов заказчика, предложил написать код в разы дешевле, утверждение исполнителем отменяется. Договорились заново. Передал код на доверительной основе. Оплата? Настало время очумительных историй. Безопасная сделка? Не проходит. Упёрся как одно известное животное с новыми воротами в упрощённую идентификацию кошелька ЯндексДенег, которая никак не проходила, потому что он гражданин другой страны. И почему то ссылается на якобы нахождение в Евросоюзе, где он учится. Оплата переводом на карту другой платёжной системы / банка, на счёт PayPal - якобы не проходит. Да ещё перешёл на нецензурные выражения. Во избежание недоразумений с этим персонажем не работайте. Жаль, тут нельзя поставить нулевую оценку.