mussatayevv

Приветствую, мне нужно чтобы вы добавили пару функций на сайт. А именно: 1)Починить функцию отправки обратной связи. 2)Починить отображение гугл карт. 3) Починить добавление комментариев (работает как форма обратной связи, ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Оговорю сразу, это курсовая, интерфейс нужен минимальный, не усложненный. База данных имеется в PostgreSQL. Также нужно будет добавить пару тригеров и процедур в бд.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Я скину фото здания, нужно добавить туда анимированное небо, шарики движущиеся красиво, и над зданием надпись "Нам 1 год", примеры я покажу, если вы разбираетесь в этом, задание не сложное. Нужно сделать работу сегодня, за ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
Написать программу на языке Java, которая загружает все слова из файла и отображает информацию, в каких строках слово находится. Hash map и filereader Например текст в файле notes3.txt : "Текст — российский драматический триллер ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать программу на языке Java, которая загружает все слова из файла и отображает информацию, в каких строках слово находится. Hash map и filereader Например текст в файле notes3.txt : "Текст — российский драматический триллер роман ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать базу данных в Oracle SQL Developer, простую демонстративную http://www.postgresqltutorial.com/wp-content/uploads/2018/03/dvd-rental-sample-database-diagram.png Ссылка на ER диаграмму И также заполнить каждую таблицу(по 5 примеров в каждой таблице)Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Написать Игру "Морской Бой" на Python с примитивным интерфейсом и понятным кодом с комментариями Обязательно!!! В итоге дать мне .exe и .ру файл Повторяю, работа должна быть ооочень простой, без заморочекРазработка игр11 заявокЗакрыт6 лет назад