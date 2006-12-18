более 6 лет опыта разработки програмных продуктов
Опыт работы с многими популярными средами разработки и программными продуктами. Большой опыт программирования на Java2 ME, существенный опыт работы с J2SE (Swing, JDBC,и т.д.) и J2EE (Servlets, JSP, XML).
Существенный опыт работы с Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Studio, также есть опыт Web-программирования (PHP, Perl, Java-Scripts)
Знание и применение на практике популярных моделей разработки, таких как XP,RUP, модели разработки игр. Опыт участия в outsource и игровых проектах. опыт самостоятельной работы над проектами.
ОПЫТ РАБОТЫ
август 2004-настоящее время
Starsoft Development Labs, Санкт-Петербург, Россия. http://www.starsoftlabs.com
Занимаемая должность: старший разработчик
Служебные обязанности: руководство разработкой отдельной подсистемы взаимодействия с лабораторным персоналом в лабораторной системе Labka II. Заказчик Датское министерство здравоохранения.
Июль 2003-август 2004
Multilink Group, Inc., Одесса, Украина. http://www.ota-software.com
Занимаемая должность: Разработчик. Системный администратор
Служебные обязанности: разработка продуктов под J2ME, разработка клиент-серверных приложений с ориентацией на мобильные устройства, техническая поддержка подключённой к Интернету сети из 9 компьютеров.
Январь 2002-Июль 2003
Shape Services Gmbh. http://www.shapeservices.de
Занимаемая должность: разработчик.
Служебные обязанности: участие в разработке и перенос кода с С++ на java.
Ноябрь 2000-Декабрь 2002
ООО «ИБИС» http://www.ibis.ua
Занимаемая должность: Разработчик.
Служебные обязанности: участие в разработке подсистемы «GreenEyes» предназначенной для автоматизированной генерации визуального представления бизнес-обьектов. Разработка генератора банковской отчётности для подсистемы «Персонал»
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1999 – настоящее время Одесский Национальный Университет Им. Мечникова,
Факультет Прикладной Математики.
Связанные курсы:
- Курсы по Математике и Физике;
- Курсы по Численным методам и алгоритмам;
- Курсы по компьютерной графике
- Курсы по Базам данных и защите информации
- Множество курсов по различным языкам и принципам программирования;
-- в июле 2006 получена степень бакалавра.
тема выпускной работы: "Разработка платформенно-независимой клиент-серверной системы с различными типами клиентов (веб, приложение, мобильный)"
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Май, 1999 Сертификат «Delphi Developer» от МУКЦ «Сервер»
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