более 6 лет опыта разработки програмных продуктов

Опыт работы с многими популярными средами разработки и программными продуктами. Большой опыт программирования на Java2 ME, существенный опыт работы с J2SE (Swing, JDBC,и т.д.) и J2EE (Servlets, JSP, XML).

Существенный опыт работы с Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Studio, также есть опыт Web-программирования (PHP, Perl, Java-Scripts)

Знание и применение на практике популярных моделей разработки, таких как XP,RUP, модели разработки игр. Опыт участия в outsource и игровых проектах. опыт самостоятельной работы над проектами.

ОПЫТ РАБОТЫ

август 2004-настоящее время

Starsoft Development Labs, Санкт-Петербург, Россия. http://www.starsoftlabs.com

Занимаемая должность: старший разработчик

Служебные обязанности: руководство разработкой отдельной подсистемы взаимодействия с лабораторным персоналом в лабораторной системе Labka II. Заказчик Датское министерство здравоохранения.

Июль 2003-август 2004

Multilink Group, Inc., Одесса, Украина. http://www.ota-software.com

Занимаемая должность: Разработчик. Системный администратор

Служебные обязанности: разработка продуктов под J2ME, разработка клиент-серверных приложений с ориентацией на мобильные устройства, техническая поддержка подключённой к Интернету сети из 9 компьютеров.

Январь 2002-Июль 2003

Shape Services Gmbh. http://www.shapeservices.de

Занимаемая должность: разработчик.

Служебные обязанности: участие в разработке и перенос кода с С++ на java.

Ноябрь 2000-Декабрь 2002

ООО «ИБИС» http://www.ibis.ua

Занимаемая должность: Разработчик.

Служебные обязанности: участие в разработке подсистемы «GreenEyes» предназначенной для автоматизированной генерации визуального представления бизнес-обьектов. Разработка генератора банковской отчётности для подсистемы «Персонал»

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1999 – настоящее время Одесский Национальный Университет Им. Мечникова,

Факультет Прикладной Математики.

Связанные курсы:

- Курсы по Математике и Физике;

- Курсы по Численным методам и алгоритмам;

- Курсы по компьютерной графике

- Курсы по Базам данных и защите информации

- Множество курсов по различным языкам и принципам программирования;

-- в июле 2006 получена степень бакалавра.

тема выпускной работы: "Разработка платформенно-независимой клиент-серверной системы с различными типами клиентов (веб, приложение, мобильный)"

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Май, 1999 Сертификат «Delphi Developer» от МУКЦ «Сервер»