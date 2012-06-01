РЕЗЮМЕ
Фамилия: Романовский Сергей Николаевич
Место жительства: г. Рожище, ул. Гетьмана Мазепы 52
Дата рождения: 9 сентября 1989 года (22 года)
Телефон моб: 098 71 46 788, 066 04 09 457
Email: [email protected]
Образование:
2006г. вступил в Международный гуманитарного университета имени академика Степана Демьянчука на факультет кибернетики (специальность информатика). Окончил в 2011г.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
1 февраля - 20 марта 2011г. - Проходил практику (сервисное обслуживание) в магазине КТС (Комтехсервис) г. Ровно, ул. Чорновола семнадцатый
1.06.2012. - По сегодня - работаю на заводе "Кромберг энд Шуберт"
Другие навыки: знание ПК на высоком уровне:
• Adobe Photoshop;
• Corel Draw;
• Microsoft Office;
• C, C, C #, Prolog, PHP, HTML, Pascal, Flash;
• 1C, SQL, FoxPro.
Знание языков:
• украинский - родной
• русский - высокий уровень
• немецкий - средний уровень
• польский - начальный уровень
Личные данные: коммуникабельный, пунктуальный, ответственный, умею работать в команде, без вредных привычек.