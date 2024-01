РЕЗЮМЕ

Фамилия: Романовский Сергей Николаевич

Место жительства: г. Рожище, ул. Гетьмана Мазепы 52

Дата рождения: 9 сентября 1989 года (22 года)

Телефон моб: 098 71 46 788, 066 04 09 457

Email: [email protected]

Образование:

2006г. вступил в Международный гуманитарного университета имени академика Степана Демьянчука на факультет кибернетики (специальность информатика). Окончил в 2011г.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

1 февраля - 20 марта 2011г. - Проходил практику (сервисное обслуживание) в магазине КТС (Комтехсервис) г. Ровно, ул. Чорновола семнадцатый

1.06.2012. - По сегодня - работаю на заводе "Кромберг энд Шуберт"

Другие навыки: знание ПК на высоком уровне:

• Adobe Photoshop;

• Corel Draw;

• Microsoft Office;

• C, C, C #, Prolog, PHP, HTML, Pascal, Flash;

• 1C, SQL, FoxPro.

Знание языков:

• украинский - родной

• русский - высокий уровень

• немецкий - средний уровень

• польский - начальный уровень

Личные данные: коммуникабельный, пунктуальный, ответственный, умею работать в команде, без вредных привычек.