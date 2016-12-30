Требуется анимация на военно-историческую тематику (карта, бегающие по ней солдаты и т.д ) для передачи по длительности 20 минут. приблизительный пример 2д https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=HLVdkBsxFwk Отрисовать реально 3-Д в такой же стилистике (момент в ролике со сферами, сколько ...