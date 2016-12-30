mutafory

Алексей Кнопелько mutafory

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Музыкальное сопровождение, аранжировка. Контент любой сложности: шик и блеск в сжатые сроки.

  • Нужны онлайн сим-карты привязать к аккаунтам украинской почты gmail. К

    Нужны онлайн сим-карты привязать к аккаунтам украинской почты gmail. Купить привязать, полное задание пришлю в личные сообщения. Сроки и цену присылайте. Дедлайн 30 мая

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать анимированное видео на 3 минуты

    Привет, нужно сделать аналогичное видео на 3 минуты как в примере Пример: https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&amp;v=a1gSX8fQKrQ Указывайте цену и сроки, спасибо. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Музыка для трейлера фильма

    $100

    Нужно написать музыку для трейлера фильма про СБУ с синусодальным развитием мелодии.   Паузы, акценты и т.д  примеры [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&amp;v=3xVwlJp50Ys]www.youtube.com/watch?tim...[/url]  присылайте вариации композиции, композитор лучшей  получит 100 $ и возможность дальнейшего сотрудничества .

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимация для 3D и 2D моделей

    Требуется анимация на военно-историческую тематику (карта, бегающие по ней солдаты и т.д ) для передачи по длительности 20 минут. приблизительный пример 2д https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&amp;v=HLVdkBsxFwk Отрисовать реально 3-Д в такой же стилистике (момент в ролике со сферами, сколько ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью о работе общественной организации за 2016 (укр. язык)

    Общественная организация [url=http://rada-gov.com.ua/]УГР[/url], занимается социальными проектами, подкотовкой молодных политиков, сбором средств для лечения нуждающимся и т.д  Задание -написать статью-отчет работы общественной организации за год ссылаясь на [url=https://www.facebook.com/ukrainskagromadskarada/?fref=ts]FB [/url]и [url=http://rada-gov.com.ua/]сайт  [/url]- статья на украинском языке, будет размещена ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео-слайдшоу

    Добрый день. Легкая работка на полчаса. 4-х минутное новогоднее слайдшоу (видео+фото и музыку предоставляем). нужно смонтировать чтобы было мотивирующе в проекте-шаблоне для sony vegas pro 13 Предлагайте свою цену. срок сегодня

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад