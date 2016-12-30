Нужны онлайн сим-карты привязать к аккаунтам украинской почты gmail. Купить привязать, полное задание пришлю в личные сообщения. Сроки и цену присылайте. Дедлайн 30 мая
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привет, нужно сделать аналогичное видео на 3 минуты как в примере Пример: https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=a1gSX8fQKrQ Указывайте цену и сроки, спасибо. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.Анимация14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно написать музыку для трейлера фильма про СБУ с синусодальным развитием мелодии. Паузы, акценты и т.д примеры [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=3xVwlJp50Ys]www.youtube.com/watch?tim...[/url] присылайте вариации композиции, композитор лучшей получит 100 $ и возможность дальнейшего сотрудничества .Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется музыка для военно-исторической 20-тиминутной передачи в стиле голливудских OST. Указывайте примеры своей музыки. Просьба указывать цену за 1 минуту.Музыка и Звуки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется анимация на военно-историческую тематику (карта, бегающие по ней солдаты и т.д ) для передачи по длительности 20 минут. приблизительный пример 2д https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=HLVdkBsxFwk Отрисовать реально 3-Д в такой же стилистике (момент в ролике со сферами, сколько ...Анимация5 заявокЗакрыт7 лет назад
Общественная организация [url=http://rada-gov.com.ua/]УГР[/url], занимается социальными проектами, подкотовкой молодных политиков, сбором средств для лечения нуждающимся и т.д Задание -написать статью-отчет работы общественной организации за год ссылаясь на [url=https://www.facebook.com/ukrainskagromadskarada/?fref=ts]FB [/url]и [url=http://rada-gov.com.ua/]сайт [/url]- статья на украинском языке, будет размещена ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
сделать макет флаера как готовый продукт на 5 проектов указывайте расценки 1 задание - тестовоеДизайн продукции13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Легкая работка на полчаса. 4-х минутное новогоднее слайдшоу (видео+фото и музыку предоставляем). нужно смонтировать чтобы было мотивирующе в проекте-шаблоне для sony vegas pro 13 Предлагайте свою цену. срок сегодняВидеомонтаж14 заявокЗакрыт7 лет назад