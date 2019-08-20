Всегда уникальные тексты

Я ваш персональный копирайтер.

В 1998 году стала дипломированным маркетологом с отличием.

Моя любовь к текстам началась в 2003 году. Так, не для продажи было создано 45 рассказов и повестей, которые имели положительные отзывы. Далее параллельно с профессиональным развитием в области маркетинга и организации корпоративных мероприятий постоянно уделяла внимание

копирайтингу.

С 2006 года стала активно и регулярно вести блог на темы кинематографа, литературы, путешествий, кулинарии, прикладного маркетинга, йоги, здорового образа жизни и отношений. Продолжаю его развивать.

С 2008 по 2010 годы написала более 500 успешных студенческих курсовых и дипломных работ по темам маркетинг, менеджмент, туризм, экономика, психология, история и др.

С 2010 по 2013 годы администрировала сайт производственной компании, наполняла его контентом и создавала продающие маркетинговые материалы.

С 2013 по 2014 годы занималась развитием культуры питья в рамках контракта с компанией-импортером алкогольной продукции. За это время создала более 20 авторских презентаций, буклетов и обучающих семинаров, разработала большое количество рекламных материалов.

С 2014 по 2019 годы наряду с основной работой в крупной инновационной корпорации с офисами в США, Аргентине, ОАЭ, России и Беларуси создавала тексты маркетинговых материалов для продвижения, международных выставок, отраслевых конференций, корпоративных сайтов, блогов, интервью и агрегаторов. Генерировала массивные тайминги, стори теллинги, профили, разрабатывала авторские сценарии, программы деловых и развлекательных мероприятий, пресс-релизы, а также уделяла большое внимание вычитке и редактированию информационных и рекламных текстов.

Почему именно я?

Я действительно люблю работать с текстом и русским языком .

Опыт работы с текстами 16 лет .

Пишу качественно и вдумчиво.

Проверяю грамотность и уникальность.

Перечитываю перед сдачей.

Хорошо понимаю, что такое ТЗ и дедлайн.

Имею большой круг интересов, что значительно обогащает мои текстовые работы.

Работала в маркетинге, экономике, бухгалтерии, IT, ивент-индустрии, производственных и торговых компаниях, государственных органах, с учебными заведениями, выставочными компаниями, строительными организациями.

Всегда персональный подход в подготовке уникального материала: