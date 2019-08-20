Я ваш персональный копирайтер.
В 1998 году стала дипломированным маркетологом с отличием.
Моя любовь к текстам началась в 2003 году. Так, не для продажи было создано 45 рассказов и повестей, которые имели положительные отзывы. Далее параллельно с профессиональным развитием в области маркетинга и организации корпоративных мероприятий постоянно уделяла внимание
копирайтингу.
С 2006 года стала активно и регулярно вести блог на темы кинематографа, литературы, путешествий, кулинарии, прикладного маркетинга, йоги, здорового образа жизни и отношений. Продолжаю его развивать.
С 2008 по 2010 годы написала более 500 успешных студенческих курсовых и дипломных работ по темам маркетинг, менеджмент, туризм, экономика, психология, история и др.
С 2010 по 2013 годы администрировала сайт производственной компании, наполняла его контентом и создавала продающие маркетинговые материалы.
С 2013 по 2014 годы занималась развитием культуры питья в рамках контракта с компанией-импортером алкогольной продукции. За это время создала более 20 авторских презентаций, буклетов и обучающих семинаров, разработала большое количество рекламных материалов.
С 2014 по 2019 годы наряду с основной работой в крупной инновационной корпорации с офисами в США, Аргентине, ОАЭ, России и Беларуси создавала тексты маркетинговых материалов для продвижения, международных выставок, отраслевых конференций, корпоративных сайтов, блогов, интервью и агрегаторов. Генерировала массивные тайминги, стори теллинги, профили, разрабатывала авторские сценарии, программы деловых и развлекательных мероприятий, пресс-релизы, а также уделяла большое внимание вычитке и редактированию информационных и рекламных текстов.
Почему именно я?
- Я действительно люблю работать с текстом и русским языком.
- Опыт работы с текстами 16 лет.
- Пишу качественно и вдумчиво.
- Проверяю грамотность и уникальность.
- Перечитываю перед сдачей.
- Хорошо понимаю, что такое ТЗ и дедлайн.
- Имею большой круг интересов, что значительно обогащает мои текстовые работы.
- Работала в маркетинге, экономике, бухгалтерии, IT, ивент-индустрии, производственных и торговых компаниях, государственных органах, с учебными заведениями, выставочными компаниями, строительными организациями.
Всегда персональный подход в подготовке уникального материала:
- Информационный копирайтинг/рерайтинг
- Статьи
- Пресс-релизы
- Обзоры
- Сценарии мероприятий
- Коммерческие предложения
- Маркетинговые материалы (листовки, флаеры, буклеты и т.п.)
- Новости
- Описания товаров/услуг/мероприятий
- Стори теллинг
- Тайминги
- Презентации
- Ведение аккаунтов в инстаграме/VK
- Корпоративные блоги
- Продающие статьи
- Спичрайтинг/Одухотворяющие речи
- Проза на заказ