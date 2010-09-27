mutantx

Андрей mutantx

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработки на JavaEE

JSP, Servlets, iText, Struts

JSF, Seam. RichFaces

Навыки алгоритмического программирования.

Высшее мателатическое образование

Большой опыт системного администрирования

Веб-программирование
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