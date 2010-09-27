Разработки на JavaEE
JSP, Servlets, iText, Struts
JSF, Seam. RichFaces
Навыки алгоритмического программирования.
Высшее мателатическое образование
Большой опыт системного администрирования
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Портфолио
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Веб-программирование
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