Специалист по рекламе РСЯ!
Дорогие друзья!
Я являюсь специалистомпо РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу
грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно
продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно
БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все
индивидуально.
С удовольствием отвечу на все вопросы!
Действие аккаунта приостановлено!