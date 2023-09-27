Около пяти лет работаю веб-райтером (мои труды оценили здесь: http://www.etxt.ru/muvy.html). За это время участвовала в различных проектах: от составления отзывов и постинга на форумах до написания полноценных статей (в том числе продающих текстов).
Также занимаюсь ведением групп (пример работы: http://vk.com/club46766157 - регулярный отложенный постинг, работа как с материалами заказчика, так и собственный поиск информации в интернете, составление постов, привлекающих внимание аудитории).
Со времен школы хранится золотая медаль, скромно намекающая на мою безукоризненную грамотность, ответственность, сообразительность и трудоспособность. Также в моем арсенале есть не менее скромный диплом о высшем экономическом образовании.
Умею работать с Wordpress и Photoshop (есть собственный сайт на Wordpress), легко обучаюсь, неукоснительно выполняю требования заказчиков, готова участвовать в любых нестандартных креативных проектах.
Излюбленные темы: физиология, психология, общество, поэзия, культура, живая природа, здоровье. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
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