Самая тяжелая работа - это ее отсутствие

Около пяти лет работаю веб-райтером (мои труды оценили здесь: http://www.etxt.ru/muvy.html). За это время участвовала в различных проектах: от составления отзывов и постинга на форумах до написания полноценных статей (в том числе продающих текстов).

Также занимаюсь ведением групп (пример работы: http://vk.com/club46766157 - регулярный отложенный постинг, работа как с материалами заказчика, так и собственный поиск информации в интернете, составление постов, привлекающих внимание аудитории).

Со времен школы хранится золотая медаль, скромно намекающая на мою безукоризненную грамотность, ответственность, сообразительность и трудоспособность. Также в моем арсенале есть не менее скромный диплом о высшем экономическом образовании.

Умею работать с Wordpress и Photoshop (есть собственный сайт на Wordpress), легко обучаюсь, неукоснительно выполняю требования заказчиков, готова участвовать в любых нестандартных креативных проектах.

Излюбленные темы: физиология, психология, общество, поэзия, культура, живая природа, здоровье. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Вы хотели найти добросовестного исполнителя? Я к вашим услугам. )