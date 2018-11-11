Информация обо мне

Нужна удаленная работа

Обоскалов Сергей 35 лет

Опыт работы 13 лет 7 месяцевРедактировать

Май 2018 — август 2018

4 месяца

ОАО "ГлавКомплектУрал"

uralgku.ru

Менеджер по маркетингу

Сопровождение иразвитие сайта компании. Поиск новых клиентов

Декабрь 2003 — февраль 2017

13 лет 3 месяца

Ростелеком

www.rostelecom.ru

Телекоммуникации,связь...Показать еще

Инженер технической поддержки

Техническая,биллинговая и прочая поддержка абонентов широкополосного доступа к сети

интернет, поддержка абонентов IP-TV. Настройка оконечного оборудования.

Настройка сетевого оборудования и тд. Деловое общение и заключение договоров с

ЮЛ. Работа в SD. Разрешение спорных ситуаций. Работа с "проблемными"

клиентами. Осуществление телефонных переговоров на предмет оказания услуг

компании

Ключевые навыкиРедактировать

Подтвердитенавыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. Для этого

резюме должно быть видно всему интернету. Открыть резюме всему интернету и получитьссылку

Поиск информации винтернетНастройка сетевых подключенийAdobe PhotoshopПользователь ПКГрамотная

речьТелефонные переговорыВедение переговоровРабота в командеРабота с большим

объемом информацииНастройка ПОУправление проектамиHelpdeskЗаключение

договоровДеловое общениеДеловая перепискаДеловая коммуникацияДокументальное

сопровождениеРабота с клиентами

Обо мнеРедактировать

Усидчивый,многозадачный, дружелюбный, грамотный, без ВП, нацеленный на результат,

пунктуальный, быстро обучаемый.

Нужна любая удаленная работа из дома

Опыт работы

13 лет и 3 месяца

Декабрь 2003 — Февраль 2017

ПОА "Ростелеком", Инженер технической поддержки абонентов

широкополосного доступа в сеть Internet и IP-TV

Техническое и биллинговое сопровождение абонентов. Техническая консультация.

Настройка сетевого и оконечного оборудования абонентов. Решение технических

проблем и прочее. Проведение переговоров с ЮЛ на предмет заключения договоров

Гражданство

Гражданство — Россия

ОбразованиеРедактировать

Среднее образование

Знание языковРедактировать

Русский — родной