Нужна удаленная работа
Обоскалов Сергей 35 лет
Опыт работы 13 лет 7 месяцевРедактировать
Май 2018 — август 2018
4 месяца
ОАО "ГлавКомплектУрал"
Менеджер по маркетингу
Сопровождение иразвитие сайта компании. Поиск новых клиентов
Декабрь 2003 — февраль 2017
13 лет 3 месяца
Телекоммуникации,связь...Показать еще
Инженер технической поддержки
Техническая,биллинговая и прочая поддержка абонентов широкополосного доступа к сети
интернет, поддержка абонентов IP-TV. Настройка оконечного оборудования.
Настройка сетевого оборудования и тд. Деловое общение и заключение договоров с
ЮЛ. Работа в SD. Разрешение спорных ситуаций. Работа с "проблемными"
клиентами. Осуществление телефонных переговоров на предмет оказания услуг
компании
Ключевые навыкиРедактировать
Подтвердитенавыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. Для этого
резюме должно быть видно всему интернету. Открыть резюме всему интернету и получитьссылку
Поиск информации винтернетНастройка сетевых подключенийAdobe PhotoshopПользователь ПКГрамотная
речьТелефонные переговорыВедение переговоровРабота в командеРабота с большим
объемом информацииНастройка ПОУправление проектамиHelpdeskЗаключение
договоровДеловое общениеДеловая перепискаДеловая коммуникацияДокументальное
сопровождениеРабота с клиентами
Обо мнеРедактировать
Усидчивый,многозадачный, дружелюбный, грамотный, без ВП, нацеленный на результат,
пунктуальный, быстро обучаемый.
Нужна любая удаленная работа из дома
Опыт работы
13 лет и 3 месяца
Декабрь 2003 — Февраль 2017
ПОА "Ростелеком", Инженер технической поддержки абонентов
широкополосного доступа в сеть Internet и IP-TV
Техническое и биллинговое сопровождение абонентов. Техническая консультация.
Настройка сетевого и оконечного оборудования абонентов. Решение технических
проблем и прочее. Проведение переговоров с ЮЛ на предмет заключения договоров
Гражданство
Гражданство — Россия
ОбразованиеРедактировать
Среднее образование
Знание языковРедактировать
Русский — родной