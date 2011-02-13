Аудит, SEO оптимизация и комплексное продвижение сайтов

Предлагаю комплексные услуги по продвижению сайтов в поисковых системах Google и Yandex.

Первый этап:

- экспресс-аудит сайта

- выявление ошибок в юзабилити

- составление рекомендаций по продвижению сайта

Второй этап (внутренняя оптимизация):

- настройка и техническая подготовка сайта к продвижению (в каждом случае индивидуальна)

- составление семантического ядра

- корректировка меню

- анализ и исправление, в случае необходимости, внутренней перелинковки страниц

- оптимизация контента сайта

- написание meta-тегов

Третий этап (увеличение цитируемости ресурса в поисковых системах):

- регистрация в каталогах (платная в Yandex-каталоге - по согласованию с клиентом)

- продвижение ссылками

- продвижение статьями

На всех этапах предоставляются отчеты, схема оплаты: фиксированная сумма за работу (50% предоплаты в начале каждого месяца, либо безопасные сделки) + ссылочный/статейный бюджет.

Анализ сайта и составление рекомендаций по продвижению - в случае заказа продвижения - бесплатно