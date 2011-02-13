Предлагаю комплексные услуги по продвижению сайтов в поисковых системах Google и Yandex.
Первый этап:
- экспресс-аудит сайта
- выявление ошибок в юзабилити
- составление рекомендаций по продвижению сайта
Второй этап (внутренняя оптимизация):
- настройка и техническая подготовка сайта к продвижению (в каждом случае индивидуальна)
- составление семантического ядра
- корректировка меню
- анализ и исправление, в случае необходимости, внутренней перелинковки страниц
- оптимизация контента сайта
- написание meta-тегов
Третий этап (увеличение цитируемости ресурса в поисковых системах):
- регистрация в каталогах (платная в Yandex-каталоге - по согласованию с клиентом)
- продвижение ссылками
- продвижение статьями
На всех этапах предоставляются отчеты, схема оплаты: фиксированная сумма за работу (50% предоплаты в начале каждого месяца, либо безопасные сделки) + ссылочный/статейный бюджет.
Анализ сайта и составление рекомендаций по продвижению - в случае заказа продвижения - бесплатно