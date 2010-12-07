Требуется отредактировать текст прикрепленного доклада. Исправить лексические, морфологические, синтаксические и стилистические ошибки. Повысить информативность текста, то есть убрать лишние слова и выражения, длинноты, подобрать более чёткие формулировки и речевые конструкции, которые не повлияют на смысл оригинала Оплата ...