muzilev

Алексей muzilev

 
52 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Aljonati
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация аудиофайла
РЕКОМЕНДУЮ! Отличный заказчик, постоянно на связи! Оплата мгновенная!) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
Огромная благодарность, за тщательно выполненный заказ, в точно оговоренные сроки. Особо хотел отметить высокую коммуникацию и четкое понимание ТЗ
Ответный отзыв
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать в векторе с рукописного рисунка
Отличный заказчик! Всем рекомендую для сотрудничества!
Все понравилось!!
Ответный отзыв