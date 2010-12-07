Сайт www.obuvkosmetika.club плохо индексируется Яндексом. Выяснить причины, дать рекомендации по исправлению, провести СЕО оптимизацию
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется отредактировать текст прикрепленного доклада. Исправить лексические, морфологические, синтаксические и стилистические ошибки. Повысить информативность текста, то есть убрать лишние слова и выражения, длинноты, подобрать более чёткие формулировки и речевые конструкции, которые не повлияют на смысл оригинала Оплата ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо произвести транскрибацию аудиофайла https://yadi.sk/d/dvyIYz3X3RseFt с редакцией текста в форме статьи. Оплата только на карту сбербанкаТранскрибация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо исправить ошибку скриптов в самописном движке интернет магазина www.obuvkosmetica.ru. Перестали отправляться сообщения после новостной рассылки. Оплата сдельнаяВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн обложки, оригинал макет и верстка под печать книги формата А5 объемом около 200 стр. Отрывок для ознакомления тут https://vk.com/club51151802?z=album-51151802_196654943Дизайн продукции7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе прилагаемый рисунок орнамента. Два варианта в черном и красном цвете. Конечный файл нужен в формате jpgИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется специалист для проведения разного рода технических работ (отладка скриптов, изменение дизайна, чистка баз данных от вредоносного контента итд) в интернет магазинов www.lackyfisher.ru www.obuvkosmetica.ru . Для длительного сотрудничества, выполнение работ на сдельной с оплатой в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется картинка - персонаж для сайта www.lackyfisher.ru Картинка должна воплощать образ "счастливого рыболова" с изображением (желательно) симпатичного мужчины средних лет в рыболовном костюме, можно в виде мультперсонажа. Необходимо 6-7 вариантов картинки с изображение рыболова ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад