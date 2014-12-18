Литературное редактирование (вплоть до переписывания), снятие вопросов, перевод (с английского на русский), корректура.

Высшее полиграфическое образование (МГУП, специальность "Издательское дело и редактирование"). Работал в редакции Исторического музея, в издательском доме МЦФЭР, работал внештатником с издательством "Астрель", переводческим бюро "Транслинк", редактировал тексты для журнала "InRock", для пресс-службы МЧС Южного регионального центра.

Ссылка на подробное резюме и места работы: http://hh.ru/resume/f8c6789eff002764e60039ed1f736563726574

Тел.: 8 9O5 7О6-25-27

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