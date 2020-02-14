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Школа обучения музыке "МузШок" - это проверенный способ раскрыть собственные умения, порадовать себя и близких. Вы точно научитесь вокалу или игре на музыкальных инструментах в короткие сроки. Профессиональные педагоги выберут индивидуальную методику занятий. На первом уроке занимающиеся не только знакомятся с преподавателем, но и получают немало фактов и положительных впечатлений, так необходимых для плодотворного обучения. Среди достоинств музыкальной школы - удобное расположение в центре города, расширенные возможности для учеников, бесплатная звукозапись, удобная онлайн-запись на занятия.