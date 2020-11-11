Наш ИМ создан как для покупателей, не имеющих непосредственного отношения к музыке, так и для музыкантов-любителей и музыкантов-профессионалов.

Особое внимание мы уделили Преподавателям музыки, директорам музыкальных школ, оркестров и других организаций, специалистам по закупкам, товароведам различных торговых предприятий. Для Вас в нашем ИМ есть специальные функции и даже кнопки, нажав на которые, Вы сможете успешно решать вопросы покупки товаров, снабжения и обеспечения своих организаций.