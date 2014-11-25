web верстка, HTML5, CSS3, JQuery
Здравствуйте!
Знания, умения, навыки:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery
- Блочная верстка, фиксированная/резиновая/адаптивная
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+)
- Чистый и понятный код- Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка)
- Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.)
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Контакты:
Тел +7-927-851-01-21
Email [email protected]
Skype mv.andrew
Icq 494-830-257
С уважением, Андрей.
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Портфолио
- Space160 просмотров
- FitnessTime (верстка)148 просмотров
HTML-верстка
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Социальные сети (SMM и SMO)
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