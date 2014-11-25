mv_andrew

Андрей Михайлов mv_andrew

 
35 летРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
web верстка, HTML5, CSS3, JQuery

Здравствуйте!

Знания, умения, навыки:

          - HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery

          - Блочная верстка, фиксированная/резиновая/адаптивная

          - Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+)

          - Чистый и понятный код- Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка)

          - Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.)

          - Использование спрайтов

          - Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Контакты:

         Тел     +7-927-851-01-21

         Email   [email protected]

         Skype  mv.andrew

         Icq      494-830-257

С уважением, Андрей.

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