Разработка ERP систем на собственной программной платформе быстрой разработки веб-приложений "Колибри", кастомная разработка любых приложений.

Мы команда профессионалов, имеющих более чем пятнадцатилетний опыт разработки, внедрения и

сопровождения автоматизированных систем для органов государственной власти и

бизнеса. Наши специалисты участвовали в крупных успешных проектах во многих

финансово-экономических органах субъектов РФ и муниципальных образованиях.

Наша команда обладает высокой компетенцией по следующим направлениям:

Создание, внедрение и сопровождение современных веб-приложений по управлению, обработке и анализу данных на основе собственной разработки – Программной платформы «Колибри». Созданием таких продуктов занимаются аналитики нашей команды без привлечения программистов. Основным преимуществом данного направления является высокая скорость создания приложений и более низкая стоимость конечного продукта, при этом качество, порой, выше,

чем при заказной разработке такого же продукта. В готовый продукт оперативно можно вносить изменения и дополнять новыми бизнес-модулями (расширять\добавлять автоматизируемые задачи).

Аутсорсинг по разработке программных продуктов. Наша опытная команда может разработать для вас проект с нуля или доработать существующее решение. Имеем навыки нахождения решения сложных программных задач. Группа компаний «Октоника» имеет большой опыт в разработке масштабных информационных систем, включая создание корпоративных систем управления, систем автоматизации бизнес-процессов, информационных и бизнес-порталов, систем поддержки продаж и других приложений. Практика и компетенции специалистов компании позволяют обеспечить высокое качество реализации проекта в срок, в рамках согласованного бюджета и в соответствии с задачами заказчика. Основные

компетенции команды, находятся в следующем стеке программных технологий:

Платформы: Microsoft .NET (семейство ОСWindows);

Языки программирования: C#, JavaScript, C/C++ идругие;

Технологии: WinForms, WPF / Silverlight, WCF,WWF, ASP.NET + AJAX (ExtJS, jQuery), LINQ и другие;

СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL , Oracle, MySQL и другие.

Высокое качество наших программных продуктов, внимательное отношение к задачам заказчика и оперативная техническая поддержка подтверждаются благодарными отзывами наших клиентов.

Программная платформа «Колибри»

Программная платформа «Колибри» – современное решение для создания в очень короткие сроки пользовательских программных решений по управлению и анализу данных. Представляемая нами Программная платформа «Колибри» (далее – ПП «Колибри») представлена следующими подсистемами:

Управление данными

Безопасность

Отчетная

Пользовательская отчетная система

Импорт данных из произвольных внешних источников

Планировщик выполнения задач

Аналитика

Благодаря подсистеме Управления данными, ПП «Колибри»позволяет создать практически любую модель данных, описывающей те или иные автоматизируемые бизнес-процессы предприятия.

При этом, в модели, на этапе ее создания, формируется и пользовательский интерфейс программного решения – экранные формы, таблицы, справочники, элементы управления (главное и контекстные меню, панели

инструментов), типовые отчеты.

Связанные процессы в деятельности предприятия также будут связаны в ПП «Колибри» при создании модели данных.

Закладываемые процессы в ПП «Колибри» могут быть совершенно различными:

управление оперативной информацией на разных уровнях предприятия;

сбор (ручной и автоматизированный),консолидация, проверка данных от подразделений предприятия и удаленных филиалов;

подготовка типовой и пользовательской отчетности к определенному времени в автоматическом режиме;

анализ всех данных, имеющихся в базе данных программного решения – создание произвольных методик расчета и визуализация результатов(карты, гистограммы, графики, таблицы), аналитические выборки, интерактивные связи межу расчетами и выборками;

планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия по заранее заложенной методике.

Любая деятельность предприятия постоянно изменяется и совершенствуется, создаются новые направления деятельности, что требует от информационных систем, установленных на предприятии, постоянно адаптироваться к изменениям предприятия.

ПП «Колибри» является своего рода «конструктором программных решений», что обеспечивает оперативное изменение любого процесса, заложенного в ПП «Колибри», без потери качества и уже имеющихся данных в программном решении,

с минимальными затратами на ресурсы.

Если на предприятии возникает необходимость в автоматизации новой задачи, то ПП «Колибри» позволяет оперативно расшить функциональность уже существующего программного решения предприятия.

Взаимодействие и командная работа

Пользователи программных решений, созданных с помощью ПП«Колибри», получают доступ ко всем функциям через интернет-браузер, что позволяет не только существенно снизить затраты на масштабировании решений, но и оперативно вовлекать всё новые процессы предприятия в общую создаваемую информационную систему управления предприятием.

Настраиваемые механизмы согласования, встроенные в ПП«Колибри», позволяют согласовывать абсолютно любой объект программного решения на всех уровнях управления предприятием.

Например, бюджет удаленных филиалов предприятия состоит из ряда финансовых показателей, как натуральных, так и расчетных. ПП «Колибри» позволит создать «шаблон» процесса формирования, расчета, консолидации и анализа бюджетов всех удаленных филиалов и собственных подразделений предприятия, результатом которого будет согласованный консолидированный бюджет всего предприятия. При этом, в едином месте будет вестись работа по согласованию бюджета между определенными ответственными внутри удаленных филиалов, между головным предприятием и филиалами, внутри головного предприятия.

За счет гибкой подсистемы Безопасности, ПП «Колибри»позволяет жестко ограничить доступ к данным и функциям программных решений разным ролям пользователей (руководители предприятия, подразделений, филиалов,

специалисты направлений и т.д.).

Объединение разнородных данных

ПП «Колибри» позволяет подключаться практически к любому внешнему источнику данных (базы данных, файлы MS Office, структурированные ине структурированные файлы, сервисы в сети Интернет).

Вся информация из внешних источников данных может быть агрегирована и консолидирована в базе данных программного решения ПП «Колибри», согласно заранее настроенной бизнес-модели данных.

Загрузка информации происходит в автоматическом режиме по расписанию или по наступлению определенного события. Обработка (контроль, агрегации. расчет) загружаемой информации может происходить, как на «лету» в автоматическом режиме (по заранее заложенным правилам), так и в автоматизированном, с привлечением ответственных подразделений предприятия.

Интеллектуальная визуализация позволяет выявить скрытую уникальную информацию.

Аналитическая подсистема ПП «Колибри» позволяет создавать различные аналитические расчеты, витрины данных и отчеты. Например, это могут быть сложные расчеты, построенные на основе данных любого программного решения ПП «Колибри».

Как правило, большие объемы данных и некоторые структурные ограничения хранилища не позволяют с легкостью анализировать и использовать имеющуюся информацию. Для облегчения работы с имеющимися данными ПП «Колибри»

позволяет решить следующие цели и задачи:

создание произвольных представлений данных или расчетов (виджетов) в виде таблиц, графиков, гистограмм, значений и картографической информации;

анализ исходных и расчетных данных (детализация итогов), пояснение расчетов, создание различных индикаторов (KPI);

разграничение прав доступа к информационным панелям и витринам данных, а также к детальной информации, на основе которой они сформированы;

формирование стандартной и регламентированной отчетности на основе имеющихся данных.

· Короткие сроки разработки

· Индивидуальный подход и постоянное взаимодействие с заказчиками, как на этапе разработки,

так и после внедрения решения

· Низкая стоимость, в сравнении с другими аналогичными решениями

· Производство действительно работающих программных продуктов, а не только документации

· Создание крупных программных комплексов, за счет интеграции нескольких решений

· Поставка на основе лицензии (стоимость не зависит от количества пользователей)

· Оперативная техническая поддержка

· Оперативное добавление и изменение функциональности

· Доступ к решению через Интернет (либо локальную сеть) посредством веб-браузера

· Масштабируемость (от одного пользователя до больших распределенных рабочих групп)

· Нулевые затраты на лицензирование СУБД (и системного ПО, в случае предоставления решения как Сервис)

· Нулевые затраты на администрирование и установку стороннего ПО