Мы команда профессионалов, имеющих более чем пятнадцатилетний опыт разработки, внедрения и
сопровождения автоматизированных систем для органов государственной власти и
бизнеса. Наши специалисты участвовали в крупных успешных проектах во многих
финансово-экономических органах субъектов РФ и муниципальных образованиях.
Наша команда обладает высокой компетенцией по следующим направлениям:
- Создание, внедрение и сопровождение современных веб-приложений по управлению, обработке и анализу данных на основе собственной разработки – Программной платформы «Колибри». Созданием таких продуктов занимаются аналитики нашей команды без привлечения программистов. Основным преимуществом данного направления является высокая скорость создания приложений и более низкая стоимость конечного продукта, при этом качество, порой, выше,
- Аутсорсинг по разработке программных продуктов. Наша опытная команда может разработать для вас проект с нуля или доработать существующее решение. Имеем навыки нахождения решения сложных программных задач. Группа компаний «Октоника» имеет большой опыт в разработке масштабных информационных систем, включая создание корпоративных систем управления, систем автоматизации бизнес-процессов, информационных и бизнес-порталов, систем поддержки продаж и других приложений. Практика и компетенции специалистов компании позволяют обеспечить высокое качество реализации проекта в срок, в рамках согласованного бюджета и в соответствии с задачами заказчика. Основные
- Платформы: Microsoft .NET (семейство ОСWindows);
- Языки программирования: C#, JavaScript, C/C++ идругие;
- Технологии: WinForms, WPF / Silverlight, WCF,WWF, ASP.NET + AJAX (ExtJS, jQuery), LINQ и другие;
- СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL , Oracle, MySQL и другие.
Программная платформа «Колибри»
Программная платформа «Колибри» – современное решение для создания в очень короткие сроки пользовательских программных решений по управлению и анализу данных. Представляемая нами Программная платформа «Колибри» (далее – ПП «Колибри») представлена следующими подсистемами:
- Управление данными
- Безопасность
- Отчетная
- Пользовательская отчетная система
- Импорт данных из произвольных внешних источников
- Планировщик выполнения задач
- Аналитика
Благодаря подсистеме Управления данными, ПП «Колибри»позволяет создать практически любую модель данных, описывающей те или иные автоматизируемые бизнес-процессы предприятия.
При этом, в модели, на этапе ее создания, формируется и пользовательский интерфейс программного решения – экранные формы, таблицы, справочники, элементы управления (главное и контекстные меню, панели
инструментов), типовые отчеты.
Связанные процессы в деятельности предприятия также будут связаны в ПП «Колибри» при создании модели данных.
Закладываемые процессы в ПП «Колибри» могут быть совершенно различными:
- управление оперативной информацией на разных уровнях предприятия;
- сбор (ручной и автоматизированный),консолидация, проверка данных от подразделений предприятия и удаленных филиалов;
- подготовка типовой и пользовательской отчетности к определенному времени в автоматическом режиме;
- анализ всех данных, имеющихся в базе данных программного решения – создание произвольных методик расчета и визуализация результатов(карты, гистограммы, графики, таблицы), аналитические выборки, интерактивные связи межу расчетами и выборками;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия по заранее заложенной методике.
ПП «Колибри» является своего рода «конструктором программных решений», что обеспечивает оперативное изменение любого процесса, заложенного в ПП «Колибри», без потери качества и уже имеющихся данных в программном решении,
с минимальными затратами на ресурсы.
Если на предприятии возникает необходимость в автоматизации новой задачи, то ПП «Колибри» позволяет оперативно расшить функциональность уже существующего программного решения предприятия.
Взаимодействие и командная работа
Пользователи программных решений, созданных с помощью ПП«Колибри», получают доступ ко всем функциям через интернет-браузер, что позволяет не только существенно снизить затраты на масштабировании решений, но и оперативно вовлекать всё новые процессы предприятия в общую создаваемую информационную систему управления предприятием.
Настраиваемые механизмы согласования, встроенные в ПП«Колибри», позволяют согласовывать абсолютно любой объект программного решения на всех уровнях управления предприятием.
Например, бюджет удаленных филиалов предприятия состоит из ряда финансовых показателей, как натуральных, так и расчетных. ПП «Колибри» позволит создать «шаблон» процесса формирования, расчета, консолидации и анализа бюджетов всех удаленных филиалов и собственных подразделений предприятия, результатом которого будет согласованный консолидированный бюджет всего предприятия. При этом, в едином месте будет вестись работа по согласованию бюджета между определенными ответственными внутри удаленных филиалов, между головным предприятием и филиалами, внутри головного предприятия.
За счет гибкой подсистемы Безопасности, ПП «Колибри»позволяет жестко ограничить доступ к данным и функциям программных решений разным ролям пользователей (руководители предприятия, подразделений, филиалов,
специалисты направлений и т.д.).
Объединение разнородных данных
ПП «Колибри» позволяет подключаться практически к любому внешнему источнику данных (базы данных, файлы MS Office, структурированные ине структурированные файлы, сервисы в сети Интернет).
Вся информация из внешних источников данных может быть агрегирована и консолидирована в базе данных программного решения ПП «Колибри», согласно заранее настроенной бизнес-модели данных.
Загрузка информации происходит в автоматическом режиме по расписанию или по наступлению определенного события. Обработка (контроль, агрегации. расчет) загружаемой информации может происходить, как на «лету» в автоматическом режиме (по заранее заложенным правилам), так и в автоматизированном, с привлечением ответственных подразделений предприятия.
Интеллектуальная визуализация позволяет выявить скрытую уникальную информацию.
Аналитическая подсистема ПП «Колибри» позволяет создавать различные аналитические расчеты, витрины данных и отчеты. Например, это могут быть сложные расчеты, построенные на основе данных любого программного решения ПП «Колибри».
Как правило, большие объемы данных и некоторые структурные ограничения хранилища не позволяют с легкостью анализировать и использовать имеющуюся информацию. Для облегчения работы с имеющимися данными ПП «Колибри»
позволяет решить следующие цели и задачи:
- создание произвольных представлений данных или расчетов (виджетов) в виде таблиц, графиков, гистограмм, значений и картографической информации;
- анализ исходных и расчетных данных (детализация итогов), пояснение расчетов, создание различных индикаторов (KPI);
- разграничение прав доступа к информационным панелям и витринам данных, а также к детальной информации, на основе которой они сформированы;
- формирование стандартной и регламентированной отчетности на основе имеющихся данных.
· Индивидуальный подход и постоянное взаимодействие с заказчиками, как на этапе разработки,
так и после внедрения решения
· Низкая стоимость, в сравнении с другими аналогичными решениями
· Производство действительно работающих программных продуктов, а не только документации
· Создание крупных программных комплексов, за счет интеграции нескольких решений
· Поставка на основе лицензии (стоимость не зависит от количества пользователей)
· Оперативная техническая поддержка
· Оперативное добавление и изменение функциональности
· Доступ к решению через Интернет (либо локальную сеть) посредством веб-браузера
· Масштабируемость (от одного пользователя до больших распределенных рабочих групп)
· Нулевые затраты на лицензирование СУБД (и системного ПО, в случае предоставления решения как Сервис)
· Нулевые затраты на администрирование и установку стороннего ПО