Asp.Net developer (MVC, Web Forms, C#, .Net, WebApi, Javascript, Jquery)

Опыт программирования на C# - более 4 лет, Asp.Net - около 2 лет. Пишу любые библиотеки, сервисы, приложения, фичи для сайтов. Есть небольшой опыт С/C++.