Asp.Net developer (MVC, Web Forms, C#, .Net, WebApi, Javascript, Jquery)
Опыт программирования на C# - более 4 лет, Asp.Net - около 2 лет. Пишу любые библиотеки, сервисы, приложения, фичи для сайтов. Есть небольшой опыт С/C++.
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HTML-верстка
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от $30
от 7 дней
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Веб-программирование
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от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $300
от 14 дней
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Наполнение сайтов
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от $30
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $300
от 14 дней
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Системы управления (CMS)
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от $300
от 14 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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