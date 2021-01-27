mvlemann25

Разработчик сайтов на Tilda

Всем привет!

Меня зовут Максим Леманн и я разработчик сайтов на Tilda с использованием html кодов, у меня своя команда,которая помогает мне опережать конкурентов по срокам и по цене никому не уступим, т.к. мы не компания,а фрилансеры! К каждому сайту в подарок идет памятка по продвижению и краткое руководство пользователя.

Наш копирайтер владеет 3 языками, у маркетолога своя команда специалистов, у дизайнера за спиной множество курсов и путь пройденный от новичка до отличного специалиста,а я настрою вам сайт,подключу все необходимое и сделаю бомбовые анимации!

Наш сайт: https://cusait.tilda.ws/

Проектирование/дизайн сайтов

Photoshop

Адаптивный дизайн

UI/UX

Минимализм

Дополнительные навыки:

Настройка таргетированной / контекстной рекламы

Отрисовка Flat- иллюстраций

Перевод текстов

В цену входит:

Анализ конкурентов

Разработка структуры сайта

Разработка контента

Адаптация для всех устройств

Базовая SEO оптимизация

Подключение домена

Подключение платежных сервисов

Памятка по продвижению сайта

Краткое руководство пользователя

Подключение CRM

Как делится платеж?

Платеж тарифа с простым дизайном делится на 2 части:

50% - предоплата

50% - после согласования прототипа сайта

30% - предоплата

35% - после согласования прототипа

35% - после согласования дизайн-макета сайта

В остальных тарифах платеж делится на 3 части: