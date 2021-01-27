mvlemann25

Максим Леман mvlemann25mvlemann25
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик сайтов на Tilda
Всем привет!
Меня зовут Максим Леманн и я разработчик сайтов на Tilda с использованием html кодов, у меня своя команда,которая помогает мне опережать конкурентов по срокам и по цене никому не уступим, т.к. мы не компания,а фрилансеры! К каждому сайту в подарок идет памятка по продвижению и краткое руководство пользователя.
Наш копирайтер владеет 3 языками, у маркетолога своя команда специалистов, у дизайнера за спиной множество курсов и путь пройденный от новичка до отличного специалиста,а я настрою вам сайт,подключу все необходимое и сделаю бомбовые анимации!
Наш сайт: https://cusait.tilda.ws/
- Проектирование/дизайн сайтов
- Photoshop
- Адаптивный дизайн
- UI/UX
- Минимализм
- Настройка таргетированной / контекстной рекламы
- Отрисовка Flat- иллюстраций
- Перевод текстов
- Анализ конкурентов
- Разработка структуры сайта
- Разработка контента
- Адаптация для всех устройств
- Базовая SEO оптимизация
- Подключение домена
- Подключение платежных сервисов
- Памятка по продвижению сайта
- Краткое руководство пользователя
- Подключение CRM
Платеж тарифа с простым дизайном делится на 2 части:
- 50% - предоплата
- 50% - после согласования прототипа сайта
- 30% - предоплата
- 35% - после согласования прототипа
- 35% - после согласования дизайн-макета сайта
Действие аккаунта приостановлено!