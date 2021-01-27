mvlemann25

Максим Леман mvlemann25

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик сайтов на Tilda

Всем привет!

Меня зовут Максим Леманн и я разработчик сайтов на Tilda с использованием html кодов, у меня своя команда,которая помогает мне опережать конкурентов по срокам и по цене никому не уступим, т.к. мы не компания,а фрилансеры! К каждому сайту в подарок идет памятка по продвижению и краткое руководство пользователя.

Наш копирайтер владеет 3 языками, у маркетолога своя команда специалистов, у дизайнера за спиной множество курсов и путь пройденный от новичка до отличного специалиста,а я настрою вам сайт,подключу все необходимое и сделаю бомбовые анимации!

Наш сайт: https://cusait.tilda.ws/

  • Проектирование/дизайн сайтов
  • Photoshop
  • Адаптивный дизайн
  • UI/UX
  • Минимализм

Дополнительные навыки:

  • Настройка таргетированной / контекстной рекламы
  • Отрисовка Flat- иллюстраций
  • Перевод текстов
В цену входит:

  • Анализ конкурентов
  • Разработка структуры сайта
  • Разработка контента
  • Адаптация для всех устройств
  • Базовая SEO оптимизация
  • Подключение домена
  • Подключение платежных сервисов
  • Памятка по продвижению сайта
  • Краткое руководство пользователя
  • Подключение CRM
Как делится платеж?

Платеж тарифа с простым дизайном делится на 2 части:

  • 50% - предоплата
  • 50% - после согласования прототипа сайта
В остальных тарифах платеж делится на 3 части:
  • 30% - предоплата
  • 35% - после согласования прототипа
  • 35% - после согласования дизайн-макета сайта
Дизайн сайтаHTMLTilda