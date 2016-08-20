Работаю в разных направлениях. Что то умею сам ( самоучка ) на что то учился. ну если мы договоримся то постараюсь Вас не подвести

ну что сказать. Люблю работать с видео материалом. Допустим у Вас есть несколько видео и и надо склеить наложить музыку или что то вырезать или наоборот вставить. Все это можно сделать. Я здесь новенький и не знаю что написать. Возможно я потом подкорректирую. ну давайте попробуем. Постараюсь оправдать ваши ожидания.

ну что о себе

я

оператор-дизайнер компьютерной графики

монтажник радиоаппаратуры

младший инженер по специальности радиоаппаратостроение

это то на что есть документы. а так еще много что могу