Работаю в разных направлениях. Что то умею сам ( самоучка ) на что то учился. ну если мы договоримся то постараюсь Вас не подвести
ну что сказать. Люблю работать с видео материалом. Допустим у Вас есть несколько видео и и надо склеить наложить музыку или что то вырезать или наоборот вставить. Все это можно сделать. Я здесь новенький и не знаю что написать. Возможно я потом подкорректирую. ну давайте попробуем. Постараюсь оправдать ваши ожидания.
ну что о себе
я
оператор-дизайнер компьютерной графики
монтажник радиоаппаратуры
младший инженер по специальности радиоаппаратостроение
это то на что есть документы. а так еще много что могу
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