Разработка сайта • Настройка рекламы Google Ads и Instagram и Facebook

Наш сайт – seohub.biz.ua

Стоимость:

→ Лендинг / Визитка – 3500 грн.

→ Сайт услуг / Корпоративный – 9000 грн.

→ Интернет-магазин – 12 000 грн.

→ Контекстная реклама Google Adwords – 3500 грн.

→ Реклама в Facebook и Instagram – 3500 грн.

Цены указаны без учета стоимости хостинга. Домен в подарок.

При заказе сайта вы получаете скидку 20% на настройку рекламы.

> Гарантия качества выполняемых работ

Все действия обеих сторон закреплены техническим заданием. Если вы находитесь в другой стране или городе, у нас есть отлично спланированный вариант удаленного сотрудничества. Вы оплачиваете предоплату 20% для того чтобы можно было начать работу, остальное, как сайт уже будет полностью готов.