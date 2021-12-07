Разработка сайта • Настройка рекламы Google Ads и Instagram и Facebook
Наш сайт – seohub.biz.ua
Стоимость:
→ Лендинг / Визитка – 3500 грн.
→ Сайт услуг / Корпоративный – 9000 грн.
→ Интернет-магазин – 12 000 грн.
→ Контекстная реклама Google Adwords – 3500 грн.
→ Реклама в Facebook и Instagram – 3500 грн.
Цены указаны без учета стоимости хостинга. Домен в подарок.
При заказе сайта вы получаете скидку 20% на настройку рекламы.
> Гарантия качества выполняемых работ
Все действия обеих сторон закреплены техническим заданием. Если вы находитесь в другой стране или городе, у нас есть отлично спланированный вариант удаленного сотрудничества. Вы оплачиваете предоплату 20% для того чтобы можно было начать работу, остальное, как сайт уже будет полностью готов.