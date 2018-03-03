my-marketer

Индивидуальный предприниматель, лид ─ менеджер, предоставляющий услуги лидогенерации для любой ниши вашего бизнеса.

Получите мощный поток потенциальных клиентов в свой бизнес за счёт одновременного использования большого количества инструментов интернет ─ продвижения.

Ваша выгода от сотрудничества с лид ─ менеджером:

1. Контакты реальных клиентов.

Вы получите ваших клиентов, потому что мы знаем, где они находятся. Мы тщательно изучаем вашу целевую аудиторию и знаем её потребности.

2. Гарантированное получение контактов.

20 из 100 посетителей вашей посадочной страницы оставят свои контакты ─ именно такого процента конверсии одностраничных сайтов мы достигаем.

3. Максимальных охват вашей аудитории.

Ваши потенциальные клиенты от нас не скроются, потому что мы одновременно настраиваем рекламу в большом количестве источников трафика.

4. Нескончаемый поток клиентов.

Поток клиентов для вашего бизнеса не закончится, мы регулярно делаем анализ рекламной кампании, удаляем её слабые стороны, повторяем успешные действия.

Мы не перепродаём чужие лиды, мы генерируем их самостоятельно.

На начальном этапе лид ─ менеджер проделывает огромную работу, поэтому полностью заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с вами и не будет предлагать контакты несуществующих клиентов.

Оставьте заявку на создание пробной кампании сейчас

и получите контакты первых клиентов уже через неделю.

После получения заявки на пробную кампанию лид ─ менеджер:

1. Связывается с вами для получения всей необходимой информации о товаре, услуге.

2. Создаёт и запускает пробную рекламную кампанию.

3. Предоставляет вам контакты первых клиентов.

4. Рассчитывает стоимость 1 контакта для вас.

После отправления заявки на пробную кампанию вы:

1. Звоните клиентам, полученным от пробной рекламной кампании и удостоверяетесь, что они ищут именно ваш товар или услугу.

2. Рассчитывате свои выгоды от услуги «лидогенерация».

3. Принимаете правильное решение.

Вам больше не нужно оплачивать услуги многих специалистов. При сотрудничестве с лид ─ менеджером вы будете платить только одному специалисту и только за готовый результат - контакты потенциальных клиентов.

Оставьте заявку сейчас на получение контактов от одного лид ─ менеджера и сэкономленные деньги останутся у вас!

Новые клиенты вам гарантированны. Лид ─ менеджер заключает с вами договор, в котором гарантирует предоставление контактных данных новых потенциальных клиентов.

Оставьте заявку на получение контактов сейчас или завтра это сделают ваши конкуренты и заберут потенциальных клиентов себе!

Отправляйте заявку на почту: [email protected].

Пишите сообщение на Tekegram, Viber, Whatsapp +7 900 66 72 893.