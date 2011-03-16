myPick

Вячеслав myPick

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовать и сверстать канву бизнес-модели

    $250

    Вот это "оригинал": http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Что нужно? Резиновый дизайн, верстка, возможность прилепить "стикеры", а так же писать на них. Каждый блок имеет заголовок и иконку (можно скачать где-нибудь) Кнопки "Добавить ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа, дизайна сайта, верстка HTML5

    $500

    Здравствуйте. Требуется дизайнер и верстальщик в одном лице. Что требуется: 1. Разработка логотипа 2. Дизайн сайта (главная, блог, контакты, формы регистрации и восстановления пароля и т.д.) 3. Кросс браузерная ...

    HTMLjQuery
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип + дизайн главной страницы + верстка

    $500

    Добрый вечер. Требуется логотип + дизайн главной страницы сайта+верстка. Сайт будет представлять из себя сервис похожий на vtolpe.ru Цена примерная, так что готов рассмотреть ваши предложения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интегрированный с соц. сетями сайт

    $1000

    Здравствуйте. Нужен сайт со следующим функционалом: -Авторизация пользователей с помощью вконтакте, фейсбук, твиттер, гугл+авторизация разрабатываемого сайта (предусматривается хранение личных данных пользователя в базе данных сайта: ФИО, возраст, семейное положение, список интересов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • SDK на QT для работы с социальными сетями

    Здравствуйте интересует разработка SDK для работы с Facebook и Вконтакте. Разрабатываемое SDK будет уметь подключаться к одной или двум социальным сетям одновременно, так же нужно учесть что в дальнейшем может ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад