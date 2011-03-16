Вот это "оригинал": http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Что нужно? Резиновый дизайн, верстка, возможность прилепить "стикеры", а так же писать на них. Каждый блок имеет заголовок и иконку (можно скачать где-нибудь) Кнопки "Добавить ...
- $250Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Требуется дизайнер и верстальщик в одном лице. Что требуется: 1. Разработка логотипа 2. Дизайн сайта (главная, блог, контакты, формы регистрации и восстановления пароля и т.д.) 3. Кросс браузерная ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый вечер. Требуется логотип + дизайн главной страницы сайта+верстка. Сайт будет представлять из себя сервис похожий на vtolpe.ru Цена примерная, так что готов рассмотреть ваши предложения.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нужен сайт со следующим функционалом: -Авторизация пользователей с помощью вконтакте, фейсбук, твиттер, гугл+авторизация разрабатываемого сайта (предусматривается хранение личных данных пользователя в базе данных сайта: ФИО, возраст, семейное положение, список интересов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте интересует разработка SDK для работы с Facebook и Вконтакте. Разрабатываемое SDK будет уметь подключаться к одной или двум социальным сетям одновременно, так же нужно учесть что в дальнейшем может ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад