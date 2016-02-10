Работаю во всех основных соц. сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook. Закончил курсы по таргетированной рекламе у Алексея Князева, имеется сертификат. Для вас это означает, что вы за умеренную плату можете получить в моем лице опыт лучших специалистов в данной сфере.
Размещение рекламы в социальных сетях включает:
- Проработка и выделение групп и ядра аудитории, разработка стратегии рекламной кампании
- Создание уникальных объявлений с разнообразными текстами и картинками.
- Настройка таргетинга рекламной кампании в соответствии с с согласованным медиапланом (бюджет, геотаргетинг, демографические характеристики целевой аудитории)
- Дополнительная настройка таргетированной рекламы для наиболее точного попадания в целевую аудиторию (интересы, сообщества, образование, должности, семейное положение и т.д. – индивидуально для каждой сети)
- Определение и выставление оптимальной начальной ставки
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