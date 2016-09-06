myagkikh88

Экономист/html верстальщик

Основная деятельность связана с очень различного рода расчетами и построением отчётов о рентабельности и других показателях прибыли. Хорошо владею Excel визуализацией данных в нём и VBA (программирование Макросов).

Параллельно занимаюсь версткой и настройкой интернет сайтов, работаю с CMS Joomla, Wordpress, а также написанием сайтов на чистом html5 по принятым стандартам. Пишу читабельный, быстрый, адаптивный код, использую языки JS и технологии Ajax, грамотная работаю со стилями CSS.

По роду деятельности много пишу ТЗ и инструкций, а также общаюсь с заказчиками, хорошо определяю потребности и всегда придерживаюсь принятым стандартам разработки и управления проектом.