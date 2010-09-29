Рисую красиво, быстро, интересно!
Создание иллюстраций (как для детских, так и для глянцевых журналов).
Полиграфическая продукция - от создания оригинального дизайн макета журнала или буклета.
Личные качества: ответственность, общительность, активность. Владение основами композиции, умение стилизовать образы, создавать иллюстрации, карикатуры, хорошие дизайнерские способности, творческий подход к решению задач, стремление работать на результат, умение делать наброски от руки.
Владею - CorelDraw, Adobe Photoshop.
Портфолио
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