Рисую красиво, быстро, интересно!

Создание иллюстраций (как для детских, так и для глянцевых журналов).

Полиграфическая продукция - от создания оригинального дизайн макета журнала или буклета.

Личные качества: ответственность, общительность, активность. Владение основами композиции, умение стилизовать образы, создавать иллюстрации, карикатуры, хорошие дизайнерские способности, творческий подход к решению задач, стремление работать на результат, умение делать наброски от руки.

Владею - CorelDraw, Adobe Photoshop.