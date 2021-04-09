myassnikova

Web-designer | UI/UX designer
Меня зовут Галина, я занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов на Tilda.
Этапы работы:
• Провожу бриф, для понимания задачи
• Провожу анализ конкурентов и подбор референсов
• Разрабатываю дизайн и верстаю на Tilda
• Адаптирую ваш сайт под мобильные и планшетные устройства
• Подключаю кассы для приема платежей, домен и т.д.
• Выполняю базовые SEO настройки
• А также научу вас работать с сайтом
Портфолио, отзывы и цены: http://myasnikova.gs.tilda.ws
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