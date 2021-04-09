myassnikova

Web-designer | UI/UX designer

Меня зовут Галина, я занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов на Tilda.

Этапы работы:

• Провожу бриф, для понимания задачи

• Провожу анализ конкурентов и подбор референсов

• Разрабатываю дизайн и верстаю на Tilda

• Адаптирую ваш сайт под мобильные и планшетные устройства

• Подключаю кассы для приема платежей, домен и т.д.

• Выполняю базовые SEO настройки

• А также научу вас работать с сайтом

Портфолио, отзывы и цены: http://myasnikova.gs.tilda.ws﻿