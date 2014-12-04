Знаю далеко не все, но знаю, где найти
Образование:
1. Магистратура по направлению "Электронная инженерия", специализация: "Обработка сигналов "
Cyprus International University (2013-2015)
2. Направление "Физика и микроэлектроника"
Кыргызско-Российский Славянский Университет (2007-2012)
Профессиональные навыки:
1. Администрирование серверов на GNU/Linux, в частности Debian и Ubuntu
2. Хорошее владение Matlab, Mathematica
3. Базовые знания C,C++, C#, html, Pascal, Delphi, HTML, CSS
4. Опыт проектировки эл. схем, разводки монтажных плат, программирование микроконтроллеров.
5. Свободное владение английским и немецким языками
6. Быстрая обучаемость и схватывание на лету.