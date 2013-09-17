Работаю только с теми темами, которые интересны мне самой. Если тема интересна мне, я смогу адекватно донести её до читателей.
Грамотно пишу на русском и украинском языках.
Пунктуальна, ответственна, вменяема.
Некоторые работы:
Статьи для сайта www.likon.com.ua
(начиная со статьи «Новые способы защиты здоровья с помощью контактных линз» и ниже)
http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=026
http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=021
http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=027
http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=025
Место, куда я, иногда, пишу ради собственного удовольствия: