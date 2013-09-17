Работаю только с теми темами, которые интересны мне самой. Если тема интересна мне, я смогу адекватно донести её до читателей.

Грамотно пишу на русском и украинском языках.

Пунктуальна, ответственна, вменяема.

Некоторые работы:

Статьи для сайта www.likon.com.ua

(начиная со статьи «Новые способы защиты здоровья с помощью контактных линз» и ниже)

http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=026

http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=021

http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=027

http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=025

Место, куда я, иногда, пишу ради собственного удовольствия:

http://infokit.com.ua/blog/