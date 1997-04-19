Pезюме студента Воробьенко Анастасия Александровна
Дата рождения: 19.04.1997
Телефон:(068) 572-57-48Цель: получение вакантной должности. Образование: 2004-2013, Киевская средняя школа №260 с углубленным изучением украинского языка и литературы; 2013-2015, Обособленное подразделение НУБиП Украины «Немишаевский Агротехнический Колледж», факультет ветеринарии. Дополнительная информация: - июнь 2012 – август 2012 - удаленные курсы профессиональной фотографии, " Курс студийной фотографии ". Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки оперативного поиска
информации в сети Интернет. Работа с пакетами программ обработки
изображений. Владею русским, украинским и перевожу со словарем с
английского языка.
Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость,
коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая
обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат.