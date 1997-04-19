Pезюме студента Воробьенко Анастасия Александровна

Дата рождения: 19.04.1997

Телефон:(068) 572-57-48Цель: получение вакантной должности. Образование: 2004-2013, Киевская средняя школа №260 с углубленным изучением украинского языка и литературы; 2013-2015, Обособленное подразделение НУБиП Украины «Немишаевский Агротехнический Колледж», факультет ветеринарии. Дополнительная информация: - июнь 2012 – август 2012 - удаленные курсы профессиональной фотографии, " Курс студийной фотографии ". Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки оперативного поиска

информации в сети Интернет. Работа с пакетами программ обработки

изображений. Владею русским, украинским и перевожу со словарем с

английского языка.

Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость,

коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая

обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат.