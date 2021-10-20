Интернет- маркетолог

﻿МАРКЕТИРУЮ И УВЕЛИЧИВАЮ ПРИБЫЛЬ

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По SEO :

Аудит сайта

Пропись сниппетов

Сбор семантического ядра и кластеризация

Внедрение семантики в сайт, или его оптимизация.

Контекстная реклама:

Настройка рекламных кампаний в Гугл адс и Яндекс директ.

Поиск ключевых слов и копирайтинг,

КМС и РСЯ.

Владею всеми кабинетами Яндекс и Гугла.

Веб-аналитика:

Маркетинг- это про цифры, поэтому без аналитики мы никуда.

Показатели эффективности: KPI, CPC, ROI и прочие мне знакомы

Сейчас ещё изучаю Roistat для сквозной аналитики 樂

 По фото:

▪️Обработка фото в lightroom с помощью пресетов.

▪️Базовые навыки Photoshop.

▪️Snapseed

▪️Canva

▪️ Video maker ( для лайтового монтажа видео)