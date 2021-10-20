Интернет- маркетолог
МАРКЕТИРУЮ И УВЕЛИЧИВАЮ ПРИБЫЛЬ--------------------------------
По SEO :
Аудит сайта
Пропись сниппетов
Сбор семантического ядра и кластеризация
Внедрение семантики в сайт, или его оптимизация.
Контекстная реклама:
Настройка рекламных кампаний в Гугл адс и Яндекс директ.
Поиск ключевых слов и копирайтинг,
КМС и РСЯ.
Владею всеми кабинетами Яндекс и Гугла.
Веб-аналитика:
Маркетинг- это про цифры, поэтому без аналитики мы никуда.
Показатели эффективности: KPI, CPC, ROI и прочие мне знакомы
Сейчас ещё изучаю Roistat для сквозной аналитики 樂
По фото:
▪️Обработка фото в lightroom с помощью пресетов.
▪️Базовые навыки Photoshop.
▪️Snapseed
▪️Canva
▪️ Video maker ( для лайтового монтажа видео)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
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10 баллов
4 года назад
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