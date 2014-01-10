Ваш конструктор консультант

Разработаю проект любой мебели из любых материалов. Весь комплект документов для изготовления в удобном для Вас формате и с учетом особенностей Вашего производства. Визуализация, схемы сборки, карты раскроя, присадки, кромки, деталировка, калькуляция, спецификация, файлы для ЧПУ станков.

Проектирование мебели и мебельных комплектов в программе bCADПРО.

bCAD — это полнофункциональная интегрированная среда для двумерного черчения, трехмерного моделирования и фотореалистичного тонирования.

Деталировка, спецификация, калькуляция, раскрой листовых материалов, раскрой профильных материалов, расход материала, оптимизация расхода материалов, оптимизация трудозатрат, комплексное внедрение в производственный цикл bCAD.