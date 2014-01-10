Ваш конструктор консультант
Разработаю проект любой мебели из любых материалов. Весь комплект документов для изготовления в удобном для Вас формате и с учетом особенностей Вашего производства. Визуализация, схемы сборки, карты раскроя, присадки, кромки, деталировка, калькуляция, спецификация, файлы для ЧПУ станков.
Проектирование мебели и мебельных комплектов в программе bCADПРО.
bCAD — это полнофункциональная интегрированная среда для двумерного черчения, трехмерного моделирования и фотореалистичного тонирования.
Деталировка, спецификация, калькуляция, раскрой листовых материалов, раскрой профильных материалов, расход материала, оптимизация расхода материалов, оптимизация трудозатрат, комплексное внедрение в производственный цикл bCAD.
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- 03071301 Комплект кухонной мебели325 просмотров
- П-образная кухня премиум372 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
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Чертежи и Схемы
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