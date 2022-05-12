Меня зовут Владимир и я занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений с 2017 года. От подготовки сопроводительной и технической документации, проектирования структуры и компонентов сайта, разработки дизайна, интерфейсов и вёрстки. До публикации, продвижения, оптимизации и интеграции с CRM и другими сторонними сервисами.
Чем я занимаюсь:
Проектирование структуры сайтов и адаптивный веб-дизайн;
Создание одностраничных сайтов;
Создание сайтов-визиток;
Создание корпоративных сайт-каталогов.
Создание сайтов на TildаПодготовка контента: продающих и информационных текстов, статей, описаний.
Навыки по дизайну:
Проектирование сайтов и веб-приложений;
Разработка адаптивного дизайна сайтов, Ui/UX интерфейсов;
Программная среда для работы: Figma, Photoshop, Illustrator, InVision;
Умение работать с композицией, типографикой и цветом;
Знание современных трендов веб-дизайна и технологий веб-разработки, их специфики и особенностей применения;
Навыки по вёрстке:
Отличные знания HTML и CSS (Flex | Grid | Переменные | Анимации, MaterialUI, TailwindCSS, Bootstrap);
Знание и применение БЭМ методологии;
Способность сверстать любой макет. Умение верстать пиксель в пиксель и делать качественную адаптивную верстку;
Опыт вёрстки из Figma | Mobile-first;
Опыт вёрстки и стилизации React-компонентов;
Знание и понимание Git.
Ссылки на мои профили c работами:
upwork - https://www.upwork.com/freelancers/~011676828b07730617
dribbble - https://dribbble.com/Intersell
мой сайт - https://intersell.su/