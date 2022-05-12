Веб-дизайн | UI/UX | Сайты под ключ

Меня зовут Владимир и я занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений с 2017 года. От подготовки сопроводительной и технической документации, проектирования структуры и компонентов сайта, разработки дизайна, интерфейсов и вёрстки. До публикации, продвижения, оптимизации и интеграции с CRM и другими сторонними сервисами.

Чем я занимаюсь:

Проектирование структуры сайтов и адаптивный веб-дизайн;

Создание одностраничных сайтов;

Создание сайтов-визиток;

Создание корпоративных сайт-каталогов.

Создание сайтов на TildаПодготовка контента: продающих и информационных текстов, статей, описаний.

Навыки по дизайну:

Проектирование сайтов и веб-приложений;

Разработка адаптивного дизайна сайтов, Ui/UX интерфейсов;

Программная среда для работы: Figma, Photoshop, Illustrator, InVision;

Умение работать с композицией, типографикой и цветом;

Знание современных трендов веб-дизайна и технологий веб-разработки, их специфики и особенностей применения;

Навыки по вёрстке:

Отличные знания HTML и CSS (Flex | Grid | Переменные | Анимации, MaterialUI, TailwindCSS, Bootstrap);

Знание и применение БЭМ методологии;

Способность сверстать любой макет. Умение верстать пиксель в пиксель и делать качественную адаптивную верстку;

Опыт вёрстки из Figma | Mobile-first;

Опыт вёрстки и стилизации React-компонентов;

Знание и понимание Git.

Ссылки на мои профили c работами:

upwork - https://www.upwork.com/freelancers/~011676828b07730617

dribbble - https://dribbble.com/Intersell

мой сайт - https://intersell.su/