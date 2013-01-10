Образование:

2002-2007 - Донецкий Национальный университет, кафедра биофизики, специальность биофизика.

2012-2013 Болгарский коледж "Дельта" специальность "Графический дизайн"

Предлагаемые услуги:

Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР.

- философия,

-социология,

-история,

-политология,

-география,

история древнего мира, история Руси (России), история Украины, история и философия науки

- логика,

-краеведение,

-социология,

-культурология,

- логистика,

-философия,

-русский язык и литература, украинский язык и литературы,

- журналистика

- психология,

-педагогика

- математика, математический анализ, математическое моделирование, дискретная математика, теория вероятности, статитстика

- туризм и все что с ним связано

- химия

- физика

- биохимия

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Оплата:

предоплаты нет

После ознакомления с заданием и его деталями, формируется цена проекта и сроки его реализации (формируются промежуточные этапы сдачи проекта)

Первоначально работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать и низким разрешением картинок.

После ознакомления заказчика с данной версией, вносится оплата и выдвигаются пожелания/замечания/рекомендации по внесению правок.