Образование:
2002-2007 - Донецкий Национальный университет, кафедра биофизики, специальность биофизика.
2012-2013 Болгарский коледж "Дельта" специальность "Графический дизайн"
Предлагаемые услуги:
Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР.
- философия,
-социология,
-история,
-политология,
-география,
история древнего мира, история Руси (России), история Украины, история и философия науки
- логика,
-краеведение,
-социология,
-культурология,
- логистика,
-философия,
-русский язык и литература, украинский язык и литературы,
- журналистика
- психология,
-педагогика
- математика, математический анализ, математическое моделирование, дискретная математика, теория вероятности, статитстика
- туризм и все что с ним связано
- химия
- физика
- биохимия
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Оплата:
предоплаты нет
После ознакомления с заданием и его деталями, формируется цена проекта и сроки его реализации (формируются промежуточные этапы сдачи проекта)
Первоначально работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать и низким разрешением картинок.
После ознакомления заказчика с данной версией, вносится оплата и выдвигаются пожелания/замечания/рекомендации по внесению правок.