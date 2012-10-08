iMacros + JavaScript + FireFox - скрипты для тестирования и не только ...

Автоматизация любых действий на любых сайтах, используя связку:

FireFox + iMacros + JavaScript.

Никаких дополнительных программ, достаточно установить броузер FireFox и дополнение iMacros.

Примеры решаемых задач:

- тестирование алгоритма работы сайта, на основе набора скриптов можно проводить регрессивное тестирование

- тестирование скорости загрузки страниц

- возможно документирование действий скрипта, с созданием логов, файлов ошибок, статистики, отчетов и т.д.

- чтение и запись в файлы (csv, txt), организация некоего подобия базы данных (только медленной). Скорости работы и объема вполне достаточно для создания отчета при проведении тестирования и т.д.

- извлечение любых объемов любых данных с любых страниц

- можно автоматизировать регистрацию на любом сайте, рассылку почты из базы данных и т.д.

- автоперевод текста, поиск информации в интернете с созданием отчета и т.д.

- данные, извлеченные на одном сайте, можно преобразовать и использовать на другом сайте(ах)

- многократное размещение одной и той же (или разной) информации в один клик

- любые вычислительные операции, запуск нескольких скриптов и параллельная их работа на одном броузере (используя профили)