myperfectwork

Сторисмейкер | Менеджер блога и коммерческого аккаунта

Дополнительная информация находится в моём Инстаграм @myperfectworkЗаходи/скринь/подписывайся, чтобы не потерять, свежий взгляд профессионала , продуманый визуал и личный бренд = твои деньги и сэкономленое время. Работаю с контентом : СПОРТ, 18+, ЛАЙФСТАЙЛ, ПП, РЕЦЕПТЫ и многое другое.Услуги: - Подборки сторис на тему и без темы- Вовлекающие игры/лабиринты в сторис - Монтаж видео для сторис- Разбор блога или коммерческого аккаунта-Ведение коммерческого аккаунта то есть : * вовлеченость в сторис* контент план * визуал профиля* индивидуальная шапка профиля* разумное заполнение вечных сторис* личный бренд * прогревы перед продажами* продвижение аккаунтов реклама у блогеров/настрой таргета