myr22ska

Татьяна myr22ska

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
перевод с английского

Желаемый график работы: отдаленная работа

ОБРАЗОВАНИЕ

2005-2010г. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина институт иностранных языков

• красный диплом

• филолог, преподаватель

ОПЫТ РАБОТЫ

2010-2012г. ГОУ СПО Медицинский колледж № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы»

• преподаватель английского и латинского языков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

• Английский язык (свободный)

• Французский язык (начальный)

КУРСЫ

2005 -2010г. Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина

• Перевод и переводоведение (676 часов)

2010г. Институт дополнительного образования ТГУ им. Г.Р.Державина

• Английский язык для специальных целей. Оформление документации на английском языке (12 часов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

Ответственна, исполнительна, внимательна, готова к дальнейшему обучению.

Без вредных привычек.

Хобби - путешествия, искусство, чтение

В настоящее время проживаю заграницей.