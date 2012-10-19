Желаемый график работы: отдаленная работа
ОБРАЗОВАНИЕ
2005-2010г. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина институт иностранных языков
• красный диплом
• филолог, преподаватель
ОПЫТ РАБОТЫ
2010-2012г. ГОУ СПО Медицинский колледж № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы»
• преподаватель английского и латинского языков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
• Английский язык (свободный)
• Французский язык (начальный)
КУРСЫ
2005 -2010г. Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина
• Перевод и переводоведение (676 часов)
2010г. Институт дополнительного образования ТГУ им. Г.Р.Державина
• Английский язык для специальных целей. Оформление документации на английском языке (12 часов)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
Ответственна, исполнительна, внимательна, готова к дальнейшему обучению.
Без вредных привычек.
Хобби - путешествия, искусство, чтение
В настоящее время проживаю заграницей.