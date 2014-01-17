Интересует долгосрочная работа контент-менеджера

Интересует долгосрочная работа контент-менеджера. Также готова принять участие в разовых проектах.

Имеется опыт по наполнению контента с 2008 по 2010 год на сайте www.RB7.ru (CMS Drupal): разделы разной направленности, а также модерация социальной сети на этом же сайте, раздел "Консультации".

Опыт работы контент-менеджером: наполнение сайта 29PALMS.ru контентом (CMS: ABO), работа с социальными сетями (создание и ведение групп данной сети тур. агентств).

Кроме того, имеется опыт модерации групп ВКонтакте, опыт редактирования и написания отзывов для Яндекс.Маркет. Опыт непродолжительный, но достаточный, чтобы понять специфику работы )))