Привет👋
Меня зовут Мирослава, живу в столице Украины - прекрасном городе Киев. Имею высшее архитектурное образование и интересуюсь дизайном уже около 2-х лет. Оканчиваю курсы по UI/UX дизайну и начинаю здесь свой путь фрилансера.
Работ в портфолио пока не много, но я с уверенностю могу сказать, что помогу Вам сделать актуальный, стильный и привлекающий внимание дизайн, потому что я всегда слежу за тренадами и интересными фишками.
Безумно люблю то, чем занимаюсь и полностью погружаюсь в задачу заказчика и специфику его бизнеса.
Почему же стоит вырать именно меня?
- Каждый мой проект проходит этап исследования и анализа целевой аудитории;
- Создание вайрфреймов (черно-белый каркас Вашего сайта/приложения);
- Разработка дизайна;
- Адаптив дизайна под мобильную, планшетную и веб-версию;
- Микро-анимация для понимания "как работают кнопочки"
Работаю в Фигме и с её помощью могу сделать:
- Лендинг (посадочная страница товара, услуги и тд.);
- Многостраничный сайт;
- Интернет-магазин;
- Дизайн мобильного приложения;
- Баннер;
Давайте создавать прекрасное вместе ✨
Хорошего дня!
Телеграмм для связи: myroslava_kotenko
Портфолио
- Landing Page48 просмотров
- Мобильное приложение для бронирования жилья, IOS17 просмотров