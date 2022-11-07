UI/UX Designer, Web designer

Привет👋

Меня зовут Мирослава, живу в столице Украины - прекрасном городе Киев. Имею высшее архитектурное образование и интересуюсь дизайном уже около 2-х лет. Оканчиваю курсы по UI/UX дизайну и начинаю здесь свой путь фрилансера.

Работ в портфолио пока не много, но я с уверенностю могу сказать, что помогу Вам сделать актуальный, стильный и привлекающий внимание дизайн, потому что я всегда слежу за тренадами и интересными фишками.

Безумно люблю то, чем занимаюсь и полностью погружаюсь в задачу заказчика и специфику его бизнеса.

Почему же стоит вырать именно меня?

- Каждый мой проект проходит этап исследования и анализа целевой аудитории;

- Создание вайрфреймов (черно-белый каркас Вашего сайта/приложения);

- Разработка дизайна;

- Адаптив дизайна под мобильную, планшетную и веб-версию;

- Микро-анимация для понимания "как работают кнопочки"

Работаю в Фигме и с её помощью могу сделать:

- Лендинг (посадочная страница товара, услуги и тд.);

- Многостраничный сайт;

- Интернет-магазин;

- Дизайн мобильного приложения;

- Баннер;

Давайте создавать прекрасное вместе ✨

Хорошего дня!