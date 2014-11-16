Программирую с 9 лет
Первую программу написал в 9 лет на языке F Basic на китайской 8-битной приставке.
Специализируюсь на создании баз данных Firebird, Access, так же делаю встроенные в программу базы без дополнительных файлов на диске.
Занимаюсь разработкой различных программ для вычислений, так как 5 лет проработал в ВУЗе. Курсовые студентам, диссертации аспирантам.
Есть опыт разработки прикладного ПО для различных прдприятий: частные медучреждения, торговые предприятия.
В свободное время занимаюсь съемкой и обработкой фотографий. Мое фото-портфолио в ссылке
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HTML-верстка
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Базы данных
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Мобильные приложения
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Обработка фотографий
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Прикладное ПО
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