Программирую с 9 лет

Первую программу написал в 9 лет на языке F Basic на китайской 8-битной приставке.

Специализируюсь на создании баз данных Firebird, Access, так же делаю встроенные в программу базы без дополнительных файлов на диске.

Занимаюсь разработкой различных программ для вычислений, так как 5 лет проработал в ВУЗе. Курсовые студентам, диссертации аспирантам.

Есть опыт разработки прикладного ПО для различных прдприятий: частные медучреждения, торговые предприятия.

В свободное время занимаюсь съемкой и обработкой фотографий. Мое фото-портфолио в ссылке