mysatova_uli4ka

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Художественный и технический перевод: с сохранением стилистики автора или в стиле, выбранном Вами. Cтатьи и тексты на любую тему, в красивом стилевом исполнении, грамотно и написанные. Качественный копирайтинг и рерайтинг.Очень ответственно отношусь к выполнению любых заданий, соблюдению сроков. Умею работать быстро и качественно. Ценю время, как свое, так и работодателя.

Заинтересована в высоком качестве работы.образование:владимирский политехнический университет,юридическое отделение.