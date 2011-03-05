mysienkojobs

Разработка фирменного стиля, логотипа. Креативная разработка новых брендов.

Разработка фирменного стиля, логотипа.

Креативная разработка новых брендов, полиграфической и сувенирной продукции.

Афиши, стикеры, пригласительные билеты, настольные, карманные календари, буклеты, постеры, презентации, макеты для прессы, все виды наружной рекламы. Это рекламная полиграфия, которая включает в себя листовки, плакаты, различные наклейки, этикетки. Это представительская полиграфия: визитки, бланки, конверты, открытки, блокноты и папки с фирменными логотипами. Рекламная и фирменная упаковка, многочисленная сувенирная продукция, включая специализированные воблеры, и шелфтокеры, другая полиграфия для промоакций.

Учебное заведение: МВХУ им. Строганова (Москва)

Дата окончания: Июнь 1996 года

Факультет: Промышленная графика

Специальность: Художник-дизайнер

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь операционной системы Microsoft Windows.

Профессионально владею графическим пакетом программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator.